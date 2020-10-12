AnTuTu Eylül Ayının En İyi Android Telefonlarını Sıraladı

Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından eylül ayının en iyi Android telefonları listelendi. AnTuTu tarafından paylaşılan listede orta ve amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı. Peki, eylül ayında öne çıkan Android işletim sistemli akıllı telefonlar neler oldu? İşte AnTuTu tarafından paylaşılan listede yer alan Android işletim sistemli akıllı telefonlar ile ilgili tüm ayrıntılar!

Eylül Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

AnTuTu, ekim ayının ortasına doğru eylül ayında Çin'de geliştirilip piyasaya sürüldükten sonra en iyi performansa sahip olan orta seviye ve amiral gemisi Android işletim sistemli akıllı telefonların bir listesini paylaştı. Peki, eylül ayının en iyi Android telefonları listesinde hangi isimlere yer verildi? AnTuTu tarafından paylaşılan listeye bakıldığı zaman ağustos ayında paylaşılan listedeki orta seviye akıllı telefonlarla eylül ayındaki orta seviye akıllı telefonlar arasında çok fazla fark bulunmuyor.

AnTuTu'nun eylül ayı listesindeki orta seviye akıllı telefonlar tıpkı ağustos ayı listesindeki orta seviye akıllı telefonlarda da olduğu gibi ağırlıklı olarak Kirin işlemcisi kullanıyor. Ağustos ayının orta seviye akıllı telefonları listesinin zirvesinde Redmi 10X Pro 5G yer alıyor. Redmi 10X Pro'nun hemen arkasından ise Redmi 10X 5G geliyor. Redmi 10X Pro'nun hemen arkasından gelerek üçüncü olan isim ise Honor 30 oldu. Eylül ayının en iyi orta seviye Android telefonları listesinin tamamı şu şekilde:

1. Redmi 10X Pro: Dimensity 820 8 + 128GB (397963 Puan)

2. Redmi 10X 5G: Dimensity 820 6 + 128GB (392236 Puan)

3. Honor 30: Kirin 985 8 + 128GB (385312 Puan)

4. Huawei Nova 7: Kirin 985 8 + 128GB (382862 Puan)

5. Huawei Nova 7 Pro: Kirin 985 8 + 128GB (381757 Puan)

6. Honor X10: Kirin 820 6 + 128GB (361460 Puan)

7. Hinor 30s: Kirin 820 8 + 128GB (355403 Puan)

8. Huawei Nova 7 SE: Kirin 820 8 + 128GB (351074 Puan)

9. Redmi K30 5G Extreme: Snapdragon 768G 6 + 128GB (349297 Puan)

10. Oppo Reno4 5G: Snapdragon 765G 8 + 128GB (338961 Puan)

AnTuTu'nun eylül ayının en iyi Android telefonları listesindeki amiral gemisi akıllı telefonlar listesinin birinci sırasında iQOO 5 Pro yer aldı. iQOO 5 Pro'nun hemen arkasından ise iQOO 5 geldi. AnTuTu tarafından paylaşılan eylül ayının en iyi amiral gemisi akıllı telefonlar listesinin üçüncü sırasına yerleşen isim ise Mi 10 Ultra oldu. Eylül ayının en iyi amiral gemisi akıllı telefonlarının tamamı şu şekilde:

1. iQOO 5 Pro: Snapdragon 865 12 + 256GB (663752 Puan)

2. iQOO 5: Snapdragon 865 12 + 256GB (662165 Puan)

3. Mi 10 Ultra: Snapdragon 865 16 + 512GB (648624 Puan)

4. Vivo X50 Pro+: Snapdragon 865 12 + 256GB (626500 Puan)

5. Lenovo Legion Pro: Snapdragon 865 Plus 12 + 256GB (625721 Puan)

6. Rog Phone 3: Snapdragon 865 Plus 12 + 128GB (622234 Puan)

7. Red Magic 3s: Snapdragon 865 12 + 256GB (617111 Puan)

8. Oppo Find X2 Pro: Snapdragon 865 12 + 256GB (609791 Puan)

9. Oppo Find X2: Snapdragon 865 8 + 256GB (603740 Puan)

10. Mi 10 Pro: Snapdragon 865 12 + 512GB (602584 Puan)