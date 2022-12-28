EYT'lilere Müjde: Yaş Sınırı Kalktı

Milyonlarca kişiyi etkileyen EYT sorunu, bir süredir hükümetin radarına girmiş durumda. Yıl sonu yaklaşırken emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi, gelecek açıklamaları merakla bekliyordu.

EYT yasasının detayları bu akşam bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni düzenlemeyle birlikte kapsamında yaş sınırı kalktı.

EYT Şartları Neler?

Bugün gerçekleştirilen toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT için yaş sınırının olmayacağını belirtti.

"Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür." -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

EYT şartları içerisinde yaş şartının aranmamasıyla birlikte 2 milyon 250 bin kişiye doğrudan emeklilik hakkı doğmuş oldu. Aynı zamanda daha önceden 4 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesi, 5,7 milyon kişiyi kapsayacak şekilde güncellendi. 2 milyon 250 bin kişinin yasa çıktığı gibi emekli olacağı açıklandı. EYT düzenlemesinden yararlanmak için kişilerin prim ve gün sayılarını tamamlamış olmaları gerekiyor.