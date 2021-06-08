Ezber Bozan Kilo Verme İlacı İlk Defa Onay Aldı

Ezber bozan kilo verme ilacına ABD'den onay geldi. Wegovy veya Semaglutid olarak bilinen bir ilaç, ilk defa ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay alıyor. Önceden kilo yönetimi için kullanılan bu ürünün, farklı dozlarda yeme alışkanlığını düzenlediği gözlemlendi.

Obezite araştırmacıları tarafından 'oyun değiştirici' olarak tanımlanan bir kilo verme ilacı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı. Bu onay, ajansın böyle bir tedaviyi ilk kez desteklediğini temsil ediyor.

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk tarafından üretilen bir kilo yönetimi tedavi ilacı olan Wegovy, 2014'ten bu yana FDA onaylı ilk kilo verme ilacı olarak öne çıkıyor.

Semaglutid olarak da bilinen ilaç, ABD'de ve diğer ülkelerde diyabet önleyici ilaç olarak yıllardır kullanılmakta. Ancak yakın zamanlarda ortaya çıkan kanıtlar, farklı dozda semaglutidinin etkili bir iştah bastırıcı olarak işlev gördüğünü gösterdi.

Araştırmacılar, 16 farklı ülkeden yaklaşık 2.000 obez yetişkinin yer aldığı bir çalışma kapsamında ortalama olarak yüzde 15 kilo kaybına yol açtığını bildirdi. Uzmanlara göre grubun yüzde 30'undan fazlası vücut ağırlıklarının yüzde 20'sini kaybetti.

University College London'dan obezite araştırmacısı Rachel Batterham, "Başka hiçbir ilaç bu düzeyde kilo vermeye yaklaşmadı, bu gerçekten ezber bozuyor. İlk kez insanlar sadece kilo verme ameliyatı ile mümkün olan şeyi ilaçlarla elde edebilirler" dedi.

Ancak çalışmalarda birçok katılımcının mide bulantısı, ishal, kusma, kabızlık ve karın ağrısı dahil olmak üzere hafif ila orta dereceli semptomlar bildirildiğini belirtmekte fayda var.

Çığır açan kilo verme ilacına ABD'den onay geldi

Novo Nordisk tarafından bu ayın sonunda ABD'de piyasaya sürülmesi beklenen terapi, hastaların kendilerini daha tok hissetmelerini sağlayan glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) hormonunu veren bir enjeksiyon şeklinde geliyor. Bu, daha az yemelerine yardımcı oluyor.

ABD'de 20 yaş ve üzeri yetişkinlerin neredeyse dörtte üçünün (yüzde 73,6) ya aşırı kilolu ya da obez olduğu göz önüne alındığında, yeni ilacın kiloyla ilgili rahatsızlıkları olan binlerce Amerikalıya yeme alışkanlığını düzenlemelerine yardımcı olabilecek gibi görünüyor.

Araştırmayı denetleyen Northwestern Üniversitesi'nden obezite uzmanı Robert Kushner, "Bir ilaçla bu kadar kilo vermeyi ilk kez görüyoruz. Bu onay, obezitesi olan kişilere, daha önce bir obezite önleyici ilaçla görülmemiş sonuçlarla ameliyatsız seçenek sunuyor" ifadelerini kullandı.

Novo Nordisk ilacın fiyatını henüz onaylamamış olsa da, şirketin bu ezber bozan ürün için sigortasız olarak ayda 1300 ABD doları talep edebileceğine dair işaretler var.