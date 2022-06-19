DC Biletini Kesti: Ezra Miller'ı Son Kez Flash Filminde Göreceğiz

Warner Bros.'un yaklaşmakta olan Flash filmi iyice yılan hikâyesine döndü ve son haftalarda filmin başrol oyuncusu Ezra Miller'ın yaptıkları gündemden eksilmiyor. Şimdi de bu sorunların üstüne Warner Bros.'un Flash filminden sonra bir daha hiçbir filminde Ezra Miller'e rol vermeyeceği iddia ediliyor.

Ayın başlarında Ezra Miller'ın son birkaç yıldır bir hayranıyla yaşadıkları ve Hawaii'de iki kez tutuklanması da dâhil olmak üzere yaşadığı sıkıntılara rağmen WB'nin The Flash filmini Miller'la birlikte devam ettirmeyi planladığı bildirilmişti. Bunun yanı sıra aktörün bulunduğu ve bulunacağı diğer projelerle ilgili de herhangi bir duraklatma kararı gündemde değildi ancak 29 yaşındaki oyuncu hakkında her geçen gün adının karıştığı olayların artması, WB'nin gelecekteki Flash için planlarının değişmesine yol açıyor.

Ezra Miller'ın Adı Basından Düşmüyor

Haziran ayı boyunca Ezra Miller hakkında taciz iddiaları ortaya atıldı. Miller ayrıca Kuzey Dakotalı 18 yaşındaki Tokata Iron Eyes adlı bir gencin beynini yıkamakla da suçlandı ve buna karşılık olarak sosyal medyadaki hesaplarını sildi ancak iddiaya göre Miller'a koruma emri vermek isteyen yetkililerle Miller arasında bazı münakaşalar yaşandı. Iron Eyes'ın ebeveynleri tarafından dosyalanan bu bilgiler hâlâ gerçekleri ararken tüm bunlar sırasında Warner Bros. sessiz kalmayı tercih etti. Ancak şimdi kaynaklar, şirketin planının değiştiğini gösteriyor. Yeni iddialara göre Ezra Miller, Flash filminden sonra bir daha Flash olarak geri dönmeyecek.

Ezra Miller, DC'ye ilk olarak 2016 yılında Batman v Superman: Dawn of Justice ile katıldı ve daha sonra WB'nin Fantastik Canavarlar film serisine ana karakterlerden biri olarak eklendi. Şu anda, WB'nin Miller'ı tamamen bırakıp Flash filmini yeniden yapması pek olası görünmüyor çünkü film ilk zamanlarından bu yana senelerdir âdeta yılan hikâyesine dönmüş durumda ve bu durum şimdiden Warner Bros.'a fazlasıyla pahalıya mal oldu.

Warner Bros.'un şimdilik Ezra Miller'dan sonra Flash karakterini kime emanet edeceği hakkında bir fikri yok gibi görünüyor ama 23 Haziran 2023'te film vizyona girdikten sonra bununla ilgili düşünmeye oldukça vakti olacak.