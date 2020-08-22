F-16 Pilotu Yapay Zekayla İt Dalaşında Savaştı: Pilot 5 Defa Yenildi

Heron Systems tarafından DARPA için geliştirilen yapay zeka programı, simüle edilmiş it dalaşında deneyimli Hava Kuvvetleri F-16 pilotuyla karşı karşıya geldi. Heron'un yapay zekası, üst üste beş galibiyetle it dalaşında kazanan taraf oldu.

"İkinci Dünya Savaşı tarzı" it dalaşı, DARPA'nın yapay zekaya güven oluşturma ve insanlı-insansız takım yeteneklerini geliştirme çabalarını ilerletmek için tasarlanan AlphaDogfight yarışmasının bir parçası.

Geçtiğimiz gün düzenlenen DARPA simülasyon savaşında yapay zeka, gerçek bir F-16 pilotunu alt etmeyi başardı. Breaking Defence'e göre yapay zeka algoritması it dalaşında "insanüstü nişan alma yeteneği" gösterdi ve F-16 pilotu tek bir vuruş bile yapamadı.

Yapay zeka it dalaşını nasıl kazandı?

Defence One, gördüğümüz diğer birçok yapay zeka sistemi gibi bu yapay zeka pilotunun da geliştirilmesindeki ilerlemenin, görevlerini sanal ortamda defalarca deneyerek eğitilen derin öğrenmeye (deep learning) dayandığını bildirdi. Ayrıca yapay zekanın savaş boyunca bilgi toplamasına izin verilmedi ve rakibi hakkında taktik geliştiremedi.

İt dalaşına ilişkin konuşan uzmanlar, yapay zekanın "insanüstü" nişan alma yeteneği sayesinde simüle edilmiş F-16'nın yüksek hızda alçaktan yükselirken veya G kuvvetlerine maruz kalırken bile kontrolü kaybetmediğini söylüyor. Peki ya siz askeri olarak geliştirilen Heron yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz?