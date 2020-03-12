F-35 Savaş Uçaklarında 883 Hata Tespit Edildi!

Amerika öncülüğünde geliştirilen Müşterek Saldırı Uçağı türündeki Lockheed Martin F-35 Lightning II modellerinde 883 adet tasarım hatası tespit edildi.

Tasarım Hataları Dikkatleri Çekti

Türkiye'nin de (öncesinde) projesinde yer aldığı beşinci nesil savaş uçağı F-35 modellerinde 883 adet tasarım hatası tespit edildi. Ele geçirilen raporda bu 883 adet hatanın 448 tanesinin halen devam ettiği belirtiliyor. Söz konusu hatalar nedeni ile üretici firmalar ve üretim ofisi arasında önemli anlaşmazlıkların çıktığı vurgulanıyor.

Nitekim uçağı kullanan pilotlar bu hataları tespit etmiş olsa da başta Lockheed Martin olmak üzere uçağı tasarlayan ve inşa eden şirketler bu hataları bir arıza olarak görmüyor. Üretici şirket hataların bir kısmının düzeltilmesi için ekstra fon talep ederken bazılarının düzeltilmeye gereksinim duymadığını söylüyor.

Yirmi yılı aşkın bir süredir geliştirilen F-35 modelleri temel olarak F-35A, F-35B ve F-35C olarak üç tipe ayrılıyor. Mevcut durumda sınırlı görevlerde kullanılan bu modellerin Mart 2020 tarihi itibarıyla 500 tane üretildiği bilinmekte.