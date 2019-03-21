F ve V Gibi Sesler Beslenme Değişikliği Yapmamızla Ortaya Çıktı

Dişsil-dudaksıl ünsüzleri olarak bilinen, f ve v gibi dudak ile diş kullanılarak çıkarılan seslerin, nasıl ortaya çıktığı tespit edildi. Günümüzde konuşulan dillerin neredeyse yarısında kullanılan bu tür ünsüzlerin, neolitik çağ sonraki dönemde değişen yeme alışkanlıklarıyla değişen diş yapıları sonrasında ortaya çıktığı gün yüzüne çıkarıldı.

İnsanlar konuşma sırasında ses çıkarabilmek adına dudaklarını, damaklarını ve dişlerini kullanıyorlar. Örneğin; m sesi için dudaklarımızı, k sesi için damağımızı kullanıyoruz. Bu ses genişliğinin ve sesleri çıkarabilme yetisinin yaklaşık 300 bin yıl önce Homo sapiens ile ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Zürih Üniversitesinden Dr. Damian Blasi ve diğer akademisyenler, insanların avcı-toplayıcı olmayı bıraktıktan sonra değişen beslenme şekillerinin çene yapılarına yansımasını ele aldılar. Isırık şekilleri üzerinden yapılan araştırma sonucunda değişen bu çene yapısının, konuşma sırasında çıkarılan seslere etki edip etmediği bulunmaya çalışıldı.

Blasi, “Çalışmamızda, 1985 yılında Charles Hockett tarafından yapılan ilk gözlemlerden esinlendik. Hockett, dişsil-dudaksıl ünsüzleri destekleyen dillerin, daha yumuşak yiyeceklere erişimi olan toplumlarda olduğunu fark etmişti” açıklamasını yaptı.

(Üstte modern bir insanın çene yapısı yer alırken, altta yontma taş devrinden bir insanın ağız yapısı yer alıyor. Sağdaki görseller ise bu çene yapılarında f sesini çıkarmak için gerekli ağız yapısını gösteriyor ve yontma taş devrinde bunun ne kadar zor olduğu gösteriliyor.)

Dr. Damian Blasi ve ekibi tarafından yapılan çalışmada, yetişkin insanların dişlerindeki değişikliğin, üst dişleri alt dişlere göre her zaman önde tuttuğu sonucuna ulaşıldı. Üst dişlerin önde kalmasıyla dilin dişlere konulması sonucunda ortaya çıkan ünsüz harfler gün yüzüne çıktı.

Ağız yapısındaki değişikliğin son aşaması ise endüstriyel değirmencilik sonrasında artan tahıl ürünü tüketimi sonrasında görülmüştü. Konu hakkında açıklama yapan makalenin ortak yazarlarından Steven Moran, “Elimizdeki veriler, Avrupa’da dişsil-dudaksıl ünsüzlerin kullanımı, endüstriyel değirmenciliğin çıkmasından sonraki bin yılda daha fazla kullanılmaya başlandı.” dedi.

Zürih Üniversitesinden Prof. Balthasar Bickel, “Biyolojinin seslerin oluşumuna olan etkisi bugüne kadar hafife alınmıştır. Sonuçlarımız kültürel uygulamalar, insan biyolojisi ve dil arasındaki karmaşık nedensel bağlantılara ışık tutuyor” ifadelerini kullandı.