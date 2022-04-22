F1 22 Resmi Olarak Duyuruldu: İşte Çıkış Tarihi ve Fiyatı

EA ve Codemaster, F1 serisinin yeni oyunu F1 22'nin; FIA'nın tamamen yeni hibrit araçları ve bu sezon açıklanan güncellenmiş kuralları ile 1 Temmuz 2022'de dünya çapında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

F1 araçlarının gerçek dünyada yapılan büyük revizyonu sayesinde oyunun daha "rekabetçi ve öngörülemez" olacağı ve PC VR desteği gibi yeni özellikler içerdiği tahmin ediliyor.

Yeni yayın kamerası ve sürükleyici modlar, oyuncuların sıralama turları, güvenlik aracı periyotları ve pit stoplar için daha gerçekçi veya sinematik modlar arasında seçim yapmalarını sağlayacak. Çok oyunculu yarış, iki oyunculu bölünmüş ekran ve çevrim içi modları kullanacak. Dilerseniz Oculus Rift ve HTC Vive ile VR desteğiyle de oynayabilirsiniz.

F1 22 Duyuru Fragmanı

F1 Life adlı yeni bir özellik, oyuncuların oyun sırasında kazanılan veya oyun içi mağazadan satın alınan süper araçları, kıyafetleri ve aksesuarları sergilemek için özelleştirilebilir bir merkez aracılığıyla "Formula 1'in göz alıcı dünyasına adım atmalarını" sağlıyor. Diğer yeni özellik ise daha az deneyimli oyuncuların beceri açısından yapay zeka yarışçılarıyla rekabet etmesine izin veren Uyarlanabilir Yapay Zeka modu.

Kariyer Modu geçen yıl popüler bir güncellemeydi ve EA fazla detay vermese de "yeni özellikler" ile bu yıl da bu modu oyuncuların beğenisine sunacak. "My Team" özelliği de tıpkı mevcut oyunda olduğu gibi oyuncuların üç farklı başlangıç ​​bütçesi seçerek başlamalarına olanak tanıyor. Ayrıca yeni oyunda Avustralya, İspanya ve Abu Dhabi'deki güncellemeler de yer alacak.

F1 22, 1 Temmuz 2022 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X platformlarında çıkışını gerçekleştirecek. Steam üzerinden ön siparişe açılan oyunun standart sürümü 599,99 TL iken, champions sürümü 799,99 TL. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

F1 22 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Version 1909)

Windows 10 64-bit (Version 1909) İşlemci: Intel Core i3-2130 veya AMD FX 4300

Intel Core i3-2130 veya AMD FX 4300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 470 | Işın İzleme için: GeForce RTX 2060 veya Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 470 | Işın İzleme için: GeForce RTX 2060 veya Radeon RX 6700 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

80 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX Compatible

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