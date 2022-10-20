F1 22 Ücretsiz Oluyor

Codemasters'tan F1 serisini satın alan ve artık yayıncılığını üstlenen EA Sports, F1 severlere müjdeyi verdi. Geçtiğimiz yaz aylarında piyasaya sürülen F1 22, EA Sports'un açıklamasına göre kısa süreliğine ücretsiz oluyor.

EA Sports zaman zaman oyunculara oyunlarını deneyebilmeleri için kısa süreli ücretsiz fırsatları sağlıyor. Oyunlar çıkmadan önce de EA Play ile 10 saatlik deneme imkânı tanıyan EA Sports oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başarıyor.

Here's when you can take part in the #F122game Free Play Weekend, starting tomorrow across Xbox, PlayStation, and Steam 👇



All save game progress will carry over to the full game, should you choose to buy 💪 pic.twitter.com/jtO9PPGJVP — EA SPORTS F1® 22 (@Formula1game) October 19, 2022

F1 22, 4 Günlüğüne Ücretsiz

Bugün F1 22 resmî Twitter hesabından paylaşılan gönderiye göre PC, PlayStation ve Xbox platformlarında olmak üzere bugün yani 20 Ekim'den itibaren F1 22 ücretsiz olarak oynanabilecek. PC ve Xbox tarafında ücretsiz oynama süresi 24 Ekim'de sonlanacakken, PlayStation oyuncuları 1 gün daha fazla oynayabilecek.

Ayrıca oyunu satın almaya karar veren oyuncular, bu kısa süreli ücretsiz oynadıkları süreçteki tüm kayıtlarını ve ilerlemelerini satın aldıklarında kaybetmemiş olacaklar.

Hafta sonu gerçekleşecek 2022 ABD Grand Prix kapsamında düzenlenen bu ücretsiz oynama imkânına siz de oynayacağınız platformun mağazası üzerinden erişebileceksiniz.