F1 22 Ücretsiz Oluyor

Codemasters'tan F1 serisini satın alan ve artık yayıncılığını üstlenen EA Sports, F1 severlere müjdeyi verdi. Geçtiğimiz yaz aylarında piyasaya sürülen F1 22, EA Sports'un açıklamasına göre kısa süreliğine ücretsiz oluyor.

EA Sports zaman zaman oyunculara oyunlarını deneyebilmeleri için kısa süreli ücretsiz fırsatları sağlıyor. Oyunlar çıkmadan önce de EA Play ile 10 saatlik deneme imkânı tanıyan EA Sports oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başarıyor.

Here's when you can take part in the #F122game Free Play Weekend, starting tomorrow across Xbox, PlayStation, and Steam 👇



All save game progress will carry over to the full game, should you choose to buy 💪 pic.twitter.com/jtO9PPGJVP