F1 Manager 2022 Duyuruldu!

Frontier Developments ekibi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla F1 Manager 2022'yi geliştirdiklerini duyurdu.

F1 severlerin senelerdir merakla istediği ve beklediği resmî F1 lisanslı bir menajerlik oyunu çok yakında geliyor. Hâlihazırda geliştirme aşaması devam eden oyunun duyurusu kısa süre önce geliştirici ekip Frontier Developments tarafından gerçekleştirildi. Geliştirici ekip duyuruda "F1™'in yepyeni resmî menajerlik oyunu F1® Manager 2022'yi duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyız!" sözlerine yer verdi. Oyunun önümüzdeki yaz aylarında çıkacağı belirtildi. Ayrıca Steam sayfasına baktığımızda oyunun Türkçe dil desteğiyle birlikte geleceğini görebiliyoruz.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve istek listenize ekleyebilirsiniz. Duyuruya eşlik eden tanıtım videosunu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

F1 Manager 2022 Hakkında

Resmî lisanslı F1® Manager 2022’de Formula 1®’e damga vur. Ekibini seçip 2022 personel ve sürücü kadrosuyla patron ol. F1® Manager 2022’yi sadece oynamakla kalmayacaksın, tam F1® lisansı ve gerçeğe yakın sunumla onu yaşayacaksın.

Kariyer – En İyisi Ol

Formula 1® için cesur ve yeni bir çağda, yeni bir hikâye yaz. F1® takımını seç ve resmî 2022 yarışları boyunca yolculuğuna gridin arkasından başlayarak veya pol pozisyonunda yer alarak takımını zafere ulaştır; F1® Manager’de seçim sana ait. Görevin, sezon hedeflerine ve uzun vadeli hedeflerine ulaşarak yönetim kurulunu etkilemek, takımının başarısını gelecek yıllarda güvence altına almak.

Genel Merkez – Takımını Kur

Teknik ekibin, yarış operasyonlarının kalbidir. Yarışlar arasında takımının her detayını Genel Merkezden kontrol et. Yıldız sürücülerinin ve personelinin performansını incele, mali durumunu iyileştir ve yaklaşan yarışlarda kendine ekstra avantaj sağlamak için rakip takımlardan sınıfının en iyisi personeli keşfet.

Fabrika – Arabanı Mükemmelleştir

2022’nin çarpıcı yeni araba tasarımlarını keşfet ve rakiplerine her zamankinden daha yakın yarış. Sıradaki yarışa hazırlanmak için arabalarına yeni parçalar tak. Sıradaki pistlerde avantajlar elde etmek için mühendislik yaklaşımını seç; iyi dengelenmiş bir sistem mi geliştireceksin, iyileştirilmesi gereken alanlara mı odaklanacaksın yoksa performansın belirli yönlerini mi geliştireceksin?

Yarış – Stratejini Oluştur ve Uygula

Işıkların söndüğü andan damalı bayrağa kadar kontrol sende. Pit stratejisinden lastik seçimlerine ve sürücü çağrılarına kadar tüm kararlar senin elinde. Yaklaşımını planla, hava durumu ve değişken pist koşulları gibi dinamik yarış olaylarına karşı hamle yapmaya hazır ol. Gerçek hayattaki yayın kalitesinde sunulan resmî F1® yarışının, aşırı gerçekçi simülasyonuna kendini kaptır.