F1 Pilotu Alonso'nun İlk Transferi Cem Bölükbaşı Oldu

Bugüne kadar birçok futbolcu ve basketbolcunun e-Spor sektörüne yaptırım yaptıklarını hatta kendi katımlarını kurduklarını görmüştük; ancak F1 dünyasından e-Spor dünyasına adım atan ilk isim McLaren Honda pilotu Fernando Alonso oldu. Alonso’nun Logitech sponsorluğunda kurduğu takım ise ülkemizi temsil eden Cem Bölükbaşı’nı transfer ederek işe başladı.

Abu Dhabi’de düzenlenen yarışın hemen öncesinde kameraların karşısına geçen ve ünlü donanım firması Logitech’in sponsorluğunda FA Racing G2 Logitech G -evet, uzun bir isim- isimli bir eSpor takımı kurduğunu açıklayan Alonso, takımın ilk transferinin de Cem Bölükbaşı olduğunu söyledi.

Bugüne kadar iki kez F1 şampiyonluğu yaşayan ve McLaren Honda takımına geçtikten sonra biraz olsun eski günlerini arayan Alonso, aynı zaman McLaren Honda’nın da sponsoru olan Logitech ile daha önce yapılmamış bir işe imza atarak, motor sporları oyunlarının da e-Spor sahnesinde yükselmesi için önemli bir adım atmış oldu. Geçirdiği başarılı sezonun ardından F1 e-Spor Ligi finaline kadar yükselmeyi başaran Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde G2 Esports ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Açıklamanın hemen ardından harekete geçtiğini söyleyen Fernondo Alonso, G2 Esports’un F1 tarafını alarak, ismini FA Racing G2 Logitech G yaptığını da söylerine ekledi.

F1 e-Spor Ligi'nin ilk yarışında bir talihsizlik yaşayan ve yarışı 19. bitiren Cem Bölükbaşı, rakiplerinin puan alamadığı ikinci yarışı birinci sırada bitirerek önemli bir avantaj sağlamıştı. Fakat Bölükbaşı, 18. sırada başladığı son yarışı 12. sırada bitererek, istediklerini gerçekleştiremedi ve şampiyonluk umutlarını bir sonraki sezona sakladı.