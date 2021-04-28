F1 Türkiye'ye Geri Döndü! Kanada'nın Yerini Alacak

F1 Türkiye geri dönüyor. Kanada'da düzenlenecek olan Montreal GP'nin sağlık sebepleri ile iptal edilmesinin ardından takvime İstanbul GP eklendi.

Formula 1 ve Türkiye arasındaki hikaye geçtiğimiz sene tekrar alevlenmişti. Brezilya'daki yarışın COVID-19 sebebiyle iptal edilmesinin ardından takvime eklenen İstanbul GP, ülkemizdeki spor sevenleri heyecanlandırmayı başarmıştı. Merakla beklenen yarış ise 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenmişti.

Yarışa oluşan ilginin ardından Intercity yönetimi, 2021 yarış yılına da ilgi gösterdiklerini aktarmıştı. Fakat İstanbul Park'ın haklarını elinde bulunduran Intercity, yarışın Ramazan ayı içerisinde olmasından ötürü yeterli ilgiyi çekmeyeceği düşüncesiyle takvimden çekilmişlerdi.

Beklenen müjdeli haber ise bugün itibarıyla geldi. Formula 1 yönetimi Kanada'nın iptal edildiğini doğruladı.

F1 Türkiye'ye Döndü! İstanbul GP 2021 Ne Zaman Yapılacak?

Kanada'da düzenlenecek olan Montreal GP'nin sağlık sebeplerinden ötürü iptal edilmesinin ardından, takvime eklenecek yeni yarış merakla bekleniyordu. Intercity'den geçtiğimiz sene gelen açıklamalar sebebiyle yarışın Türkiye'de düzenlenmeyeceği düşünülürken, beklentilerin tam tersi oldu.

Formula 1 yönetimi, yaptığı resmi açıklama ile Kanada'nın yerine Türkiye'nin geçeceğini açıkladı. Yarışın ise planlandığı gibi 11 - 13 Haziran tarihleri arasında İstanbul Park Pistinde koşulacağı resmiyete kavuştu.

Geçtiğimiz sene düzenlenen yarış, yeni atılan asfalt sebebiyle inanılmaz heyecanlandı geçmişti. Takvimin tamamlanmasının ardından birçok pilot, en iyi yarış olarak Türkiye'yi göstermişti.