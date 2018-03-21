Face ID, Android Cihazlardan İki Yıl İlerdi

Yüz tanıma teknolojileri üreten şirketler, çeşitli medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda Apple’ın Face ID teknolojisinin Android telefonlarda kullanılan yüz tarama teknolojilerinden iki yıl ileride olduğunu söylediler.

Apple, akıllı telefon üretiminin onuncu yılını kutlamak amacıyla geçtiğimiz yıl iPhone X adını verdiğini modelini tanıtmıştı. Çentikli ekran tasarımının yanı sıra Face ID teknolojisiyle ön plana çıkan akıllı telefonun, kullanıcısının yüzünü her türlü koşulda tanıyabildiği ve buna yönelik uygulamaları çalıştırabildiği aktarılmıştı.

Apple’ın çentikli ve yüz tanımalı modelinin ardından Android tabanlı akıllı telefonlar üreten şirketler boş durmamış, hemen çentiği ve yüz tanıma teknolojilerini kendi cihazlarında kullanmaya başlamışlardı. Hatta 3D yüz tarama teknolojilerine yönelik üretim yapan Viavi Solutions Inc, Finisar Corp ve Ams AG gibi şirketler, talepleri karşılayamayacak duruma gelmişlerdi.

Viavi Solutions Inc, Finisar Corp ve Ams AG gibi 3D yüz tarama teknolojileri üreten şirketlerle iletişime geçen bazı medya kuruluşları, yeni teknolojinin geldiği yere dair bilgiler edindiler. Yapılan bilgi alışverişleri sırasında ortaya çıkan en ilginç ayrıntıysa Apple’ın teknolojisi konusundaki önderliği hakkında oldu. Üreticiler, Apple’ın geliştirdiği Face ID teknolojisinin Android telefonlarda kullanılanlardan iki sene daha önde olduğunu belirttiler.

Apple, geçtiğimiz yıllarda 3D yüz tarama teknolojileri üreten şirketlere yatırım yapmaya başlamış ve sektörün lideri konumunda olanların birçoğuyla anlaşma imzalamıştı. Bunlardan Finisa isimli VCSEL üreticisine 390 milyon dolar aktaran şirket, 3D yüz tarama teknolojisindeki liderliğini çok önceden cebine böylece koymuştu.