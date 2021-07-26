Face ID Standart Haline Gelecek!

Biyometrik doğrulamanın sınırlarını zorlayan Face ID, pek çok yönden parmak izi teknolojisine nazaran daha avantajlı bir yapıya sahip. Apple tarafındaki sızıntılara göre şirket, bu teknolojiyi tüm ürünlerinde bir standart haline getirmek için çeşitli çalışmalar sürdürüyor.

Kullanıcıların Güvenliği Face ID ile Sağlanacak!

Bloomberg merkezli raporlara göre Face ID, birkaç yıl içerisinde tüm iPhone, iPad, Mac ve iMac modellerinde yer almaya başlayacak. Touch ID teknolojisi ile kıyaslandığında hem hızlı hem de daha güvenli olan teknoloji, pek çok kullanıcının severek kullandığı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Bildiğiniz üzere şu sıralar MacBook ya da iMac modellerinde Face ID teknolojisinden faydalanamıyorsunuz ancak geçtiğimiz dönemlerde bu desteğe yönelik çeşitli referanslar ve işaretler ile karşılaşmıştık. Nitekim yakın bir zamanda kamera yuvasında yer alan Face ID sensörleri ile karşılaşmak çok da şaşırtıcı olmayacaktır.

Bunun ötesinde Face ID halihazırda iPad ve iPhone modellerinde kullanılıyor ancak bu tarafta yalnızca üst düzey segmentte yer verildiğini hatırlatalım. Bloomberg'e göre Face ID kısa bir süre içerisinde iPad'lerin ve iPhone'ların tamamında standart hale gelecek. Yani iPhone SE ve iPad Mini gibi görece daha düşük segmentlerde dahi bu teknolojiden faydalanabileceksiniz.

Face ID ve Touch ID, biyometrik doğrulama yöntemleri adı verilen bir güvenlik grubunun altında yer alır. Face ID'de yüzünüzün üç boyutlu haritası, Touch ID'de ise parmağınızda yer alan benzersiz işaretler kullanılır. Farklı şekillerde çalışan bu iki yöntemin amacı ise ortaktır: Cihazınızı güvende tutmak.

Bütün bunlar kağıt üzerinde güzel ve kusursuz gibi gözüküyor olabilir. Peki ama güvenli mi?

Açıkçası evet. Genel bir bütünlükte hem Face ID hem de Touch ID güvenli biyometrik doğrulama yöntemleridir. Apple'a göre Touch ID'nin başka bir parmak izi ile yanlışlıkla açılma ihtimali 1 / 50.000 iken Face ID'nin başka bir yüz ile yanlışlıkla açılma ihtimali 1 / 1.000.000 dolaylarında.

Öte taraftan bunun şifre güvenliği ile kıyaslanması, sistemlerin ne kadar güvenli olduğunu ortaya koyar.

Sizi hiç tanımayan birisinin rastgele bir şekilde dört haneli şifreyi açma olasılığı 1 / 10.000 iken yine sizi hiç tanımayan birisinin rastgele bir şekilde altı haneli şifreyi açma olasılığı yaklaşık 1 / 1.000.000 dolaylarında. Bu, işleri düzgün bir perspektife oturtmak adına önemlidir.

Yine de endişelenmeniz gereken tek şey rastgele izinsiz girişler değil.