Face ID Vites Yükseltiyor: Hata Payı Yok Olacak!

Apple tarafından kullanılmakta olan Face ID teknolojisi, mevcut durumda bir akıllı telefondaki en güvenli kimlik doğrulama yöntemi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir patente göre Face ID'nin yetenekleri bir adım daha ileriye taşınacak ve kusursuz bir kimlik doğrulama yöntemi sunulacak.

Face ID Damarlarınızı Tarayabilir!

PatentlyApple tarafından keşfedilen yeni bir patente göre Face ID, kullanıcının gerçekten doğru kişi olup olmadığını algılayabilmek adına yüzünüzdeki yüzeyleri kullanmak yerine başınızdaki damarları tarayabilir. Bu sayede özellikle ikizlerde yaşanan hata payları en alt seviyeye indirgenebilir.

Söz konusu özellik Subepidermal Görüntüleme olarak adlandırılıyor. Subepidermal kısaca epidermis altı anlamına geliyor ve epidermis ise derinin ilk katmanlarından birisidir. Yani basit bir şekilde özetlememiz gerekirse bu, deri altı görüntüleme olarak nitelendirilebilir.

Bu, yeni iPhone modellerini çok daha güvenli bir hale getirecektir çünkü birinin yüz damarlarını taklit edebilmek sıradan kimseler için çok ama çok zordur. Tabii diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bir patent, söz konusu teknoloji ile kesinlikle karşılacağımızı söylemekten ziyade şirketin bu yönde bir ilgisinin bulunduğunu gösterir.

Şu aşamada bir değerlendirme yaparsak ve bu teknolojinin kullanıma sunulacağını varsayarsak, deri altı görüntülemenin iPhone 12 modellerinde yer almasını beklemiyoruz. Öte taraftan belki iPhone 13 serisinde söz konusu teknoloji ile karşılaşabiliriz.

Peki siz Subepidermal Görüntüleme teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknoloji gündelik hayatta kullanışlı olabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.