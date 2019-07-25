FaceApp ile Oluşturduğu Fotoğraflarıyla İnsanları Dolandırdı

Son zamanlarda patlama yaşanan FaceApp uygulamasının dolandırıcılıkta kullanıldığı belli oldu. FaceApp ile yaşlandırılmış fotoğrafını sosyal medya platformlarında kullanıp çeşitli ürünler satmak için ilanlar veren zanlı, bu ilanlara yanıt veren çok sayıda insanı dolandırdı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir süredir 57 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Uğur E’nin peşindeydi. Uğur E, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya siteleri üzerinden çeşitli ürünlere dair satılık ilanları açıp buradaki hesaplarında FaceApp ile elde ettiği yaşlandırılmış fotoğraflarını kullanıyordu.

Uğur E’nin FaceApp kullanmasının nedeni de ortaya çıktı. Zanlı, yaşlandırılmış fotoğrafı ile insanların güvenini kazanarak onları dolandırıyordu. Uğur E'nin internette sahte ilanlar açtığı ürünler arasında inşaat malzemeleri, konteynerler, asker ve polisler için bot ve silah kılıfı gibi ürünler yer alırken zanlı sahte ilanlarla pek çok asker ve emniyet personelini kandırdı.

Uğur E'nin dolandırıcılıktan elde ettiği paraları ise eğlence mekanlarında harcadığı ortaya çıktı. Polislerin mekana gidip Uğur E’yi bulması üzerine zanlı önce suçlamaları reddetti, ardından da "Ne yapayım onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım ki." ifadelerinde bulundu.