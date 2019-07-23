FaceApp'ten Sonra Şimdi de Fotoğraflar Klasik Portrelere Dönüşüyor

FaceApp’in yarattığı gizlilik tartışmaları hala devam ederken şimdi de yeni bir yüz değiştirme akımı moda oldu. Cambridge Üniversitesi’nde yer alan MIT-IBM Watson AI Lab adı verilen laboratuvardaki araştırmacıların geliştirdiği AI Portraits Ars'ın sitesine girerek yapay zeka sayesinde selfielerinizi klasik portrelere dönüştürebilirsiniz.

Siteye girdiğinizde karşınıza fotoğraf yükleme yapabileceğiniz bir ekran çıkıyor. Fotoğrafınızı yüklediğinizde karşınıza çıkan farklı tarzlarda yapılmış portrelerinizi indirebiliyorsunuz. Projenin araştırmacıları, en iyi sonuçları elde edebilmek için sisteme Erken Rönesans döneminden modern sanata kadar yüz binlerce tablo yüklediler.

FaceApp uygulamasından sonra uygulamaların güvenliğini sorgulayan kullanıcıların içini rahatlatmak için ise sitenin sahipleri bir açıklama yaptı. Dediklerine göre projeyi geliştirmelerindeki tek motivasyon kaynağı kullanıcılara sanat hakkında bir şeyler öğretebilmek.

“Fotoğraflarınız sunucularımıza portre yaratmak için gönderiliyor. Fotoğraflarınızdan alınan verileri başka bir amaç için kullanmamakla beraber fotoğrafların orijinallerini hemen siliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Uygulama, kendini FaceApp’ten çok daha farklı bir yerde konumlandırıyor. AI Portraits Ars'ta gülümseyen yüz gibi şeyler yapılamıyor. Çünkü dönem tablolarında gülümseme, genelde yüz hatlarını bozan bir eylem olarak görülüyordu. AI Portraits Ars sayesinde oluşturulan portreler sayesinde kullanıcılar, sanat tarihi hakkında bilgilere sahip olabiliyor.