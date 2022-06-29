Facebok ve Instagram Kürtaj Hapları Öneren Gönderileri Siliyor

Meta'nın sahibi olduğu sosyal medya platformu Facebook, son yıllarda politik olaylara da karışmasıyla büyük dikkat çekmişti. Özellikle Amerikan Hükümeti'nin büyük baskısı altında kalan şirket, hükümetin tepkisinden kaçınmak için elinden geleni yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Meta çalışanlarının şirket içi iletişim ağlarında yeni kürtaj yasası hakkında tartışması yasaklanmıştı. Bu sefer de kürtaj hapları hakkında paylaşılan gönderilere yasaklama geliyor.

Meta Roe v Wade Davası Kararının Yanında Mı?

Geride bıraktığımız haftalarda Amerika'yı karıştıran Roe v Wade davası kararı konusunda teknoloji şirketleri farklı kararlar aldı. Google, çalışanları için kürtaj hizmeti konusunda destek sağlayacağını açıklarken Meta'dan buna dair bir çalışma olmadı.

Amerika'da kürtajın yasaklanabilme ihtimalini doğuran Yüksek Mahkeme kararı, halkı etkilediği kadar şirketleri de etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir Amerikalı Facebook kullanıcısı, profilinde kürtaj hapları konusunda isteyene yardımcı olabileceğine dair bir gönderi paylaştı. Gönderi Facebook botları tarafından bir dakika içinde kaldırıldı.

Facebook tarafından gelen açıklamaya göre şirket politikası olarak eczane ürünlerinin açık satışına izin vermedikleri belirtildi. Fakat Facebook'un daha önce yayınlanan benzeri ağrı kesici ilaçları yasaklamadığı biliniyor.

Kadın hakları savunucuları, Facebook'un kürtaj kararı hakkında net bir tavır aldığını düşünüyor. Yetkililerden bu iddialara karşın net bir yanıt henüz verilmedi. Uzmanlar, Mark Zuckerberg'ün geçtiğimiz senelerde yaşadığı dava süreçlerinden çok etkilendiğini, şirketi ve kendisini tehlikeye atacak herhangi bir adımdan her zaman kaçınmak istediğini belirtiyor.