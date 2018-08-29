Facebook 2020'den İtibaren %100 Yenilenebilir Enerji Kullanacak

Sosyal medya devi Facebook, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı planlıyor. Şu anda kullandığı enerjinin büyük bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden Facebook, sera gazı emisyonunu %75 oranında azalttığını ve 2020 yılı itibarıyla enerjisinin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğini açıkladı.

Facebook geçtiğimiz günlerde %100 yenilenebilir enerji ve daha az emisyon başlıklı bir blog yazısı yayınladı. İlk olarak 2013 yılında rüzgar enerjisine yatırım yaparak yenilenebilir enerji kullanımına başladığını belirten Facebook, 2013’ten bu yana 3 GW’dan fazla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı yaptığını belirtiyor. Üstelik tüm bu yenilenebilir enerji yatırımlarının, Oregon, Virginia, New Mexico ve İsveç’deki veri merkezleri de dahil olmak üzere Facebook veri merkezleriyle aynı şebekede yer aldığı ifade ediliyor.

Blog yazısında Facebook, "2015 yılında koyduğumuz hedefe göre, 2018 yılı itibarıyla tüm tesislerimizdeki enerji kullanımımızın %50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı amaçlıyorduk. Ancak 2017 yılında yakaladığımız %51’lik temiz ve yenilenebilir enerji kullanımımızla hedefimize 1 yıl erken ulaşmayı başardık." ifadelerine yer veriyor.

Teknoloji Devleri Yenilenebilir Enerjiyi Tercih Ediyor

Facebook’un yanısıra Google, Apple ve Samsung gibi diğer dev şirketler de yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyor ve bu alanda yatırımlarını sürdürüyor. Samsung geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, ABD, Avrupa ve Çin’deki faaliyetlerinin tamamında 2020 yılı itibarıyla %100 yenilenebilir enerji kullanacağını ifade etmişti. Apple ve Google da küresel çapta enerji tüketimlerini dengelemek ve sera gazı salınımlarını azaltmak amacıyla Nisan ayından bu yana yeterli miktarda rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları gerçekleştirdi.