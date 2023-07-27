Facebook'tan "Devri Geçti Ya!" Diyenlere Cevap: 3 Milyar Aktif Kullanıcı Sayısı Aşıldı!

Meta'nın son üç aylık raporuna göre Facebook aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcıya oluştu. Bu özellikle de Facebook'un yerini birçok farklı sosyal medya platformunun doldurduğu düşünüldüğünden oldukça şaşırtıcı bir sayı.

Facebook'un gençler arasındaki popülaritesi azalmış olsa da platform kesinlikle şaşaalı günlerini aratmıyor.

Bir platformda toplam üyelik sayısında belli başlı noktalara ulaşmak elbette önemli ancak Meta ve yatırımcıları için belki de daha önemlisi, günlük aktif kullanıcıların da artmaya devam etmesinden geçiyor.

Facebook ve Instagram'ın Reels Videoları Günde 200 Milyar İzleniyor

Bu büyüme kısmen Meta'nın Instagram ve Facebook'ta yoğun bir şekilde kullandığ Reels özelliğinden kaynaklanıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e göre Reels videoları, tüm Meta uygulamaları genelinde günde 200 milyar kez izleniyor.

Peki siz hâlâ Facebook kullanıyor musunuz? Facebook'un hâlâ en aktif sosyal medya platformlarından biri olması sizi de şaşırttı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki youmlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.