Facebook 3D Fotoğraflar Daha Çok Telefona Geliyor

Facebook’un 3D fotoğrafları, artık tek kameralı telefonlar kullanılarak çekilebilecek.

Bundan önce Facebook 3D fotoğraf çekmek istediğinizde çift kameralı bir cihaz kullanmanız gerekiyordu. Facebook, tek kameralı bir telefonunuz olsa bile, Facebook uygulamasından 3D fotoğraflar yayınlanabileceğini duyurdu. Teorik olarak, bu, çok daha fazla telefonun 3D fotoğraf çekmesini mümkün kılıyor ve aynı zamanda Facebook, 3D öz çekimleri için ön kamerayı kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

İlk olarak Ekim 2018'de kullanıma sunulan özellik, daha önce portre modu çekimleri yapabilen iki veya daha fazla kameraya sahip telefonlara özeldi. Facebook'a göre bu yeni tek kamera tekniği, 3D efekti oluşturmak için, bir görüntünün üç boyutlu yapısını çıkaran bir makine öğrenim tekniğini kullanıyor.

Herkes Facebook 3D Fotoğraf Aracını Kullanabilmeli

Facebook, iPhone 7 veya daha yeni bir sürümü ya da orta kademe veya daha iyi bir Android cihazı olan herkesin, ana Facebook uygulamasında 3D fotoğraf aracını kullanabilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak, henüz tam olarak bu mümkün görünmüyor. Şu anda, yalnızca iPhone 11 Pro'mda portre modunda çekilen görüntüleri kullanarak 3D fotoğraflar yapılabiliyor.