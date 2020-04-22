WhatsApp'ta Ödeme Özelliği İsteyen Facebook 5 Milyar Dolar Harcadı

Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz gün Hindistan'ın mobil iletişim firması Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 10 hissesini satın aldı. Facebook'un abone tabanı açısından pazardaki varlığını genişletmeye çalıştığı düşünülüyor.

Jio Platforms, rekabetçi fiyatlandırma sayesinde hızla büyüyen Hindistan’ın gelir ve abone bazında en büyük telekomünikasyon markalarıdann bir tanesi. Reliance Industries tarafından yönetilen Jio Platforms grubun dijital hizmetlerini barındırıyorken 388 milyon aboneye sahip olmasıyla Facebook'un ilgisini çekmiş gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz gün yapılan anlaşma kapsamında Jio Platforms'a 5.7 milyar dolar yatırım yaptıklarını duyuran ABD'li sosyal medya devi böylelikle şirketin yüzde 10'luk hissesini satın almış oldu. M ark Zuckerberg, Jio ile insanların ve işletmelerin büyüyen dijital ekonomide daha etkili bir şekilde faaliyet göstermeleri için yeni yollar oluşturacağını söyledi.

WhatsApp ödeme özelliği için 5 milyar dolar harcandı

Yatırım, Jio Platforms'un 380 milyondan fazla kullanıcı tabanına erişimin yanı sıra şirketin yöneticisi Mukesh Ambani’nin siyasi desteğine sahip olmak gibi birçok nedenden dolayı önemli olabileceğini gösteriyor. Facebook, son birkaç yıldır Hindistan pazarında güçlü bir yer elde etmek için çeşitli yollar denedi ancak her zaman başarılı olamadı. 2016′da Hint hükümeti, “Ücretsiz Temel Bilgiler” adlı Facebook hizmetini engellemişti.

Facebook'un böylesine devasa bir yatırımı ise en azından Hindistan bölgesinde WhatsApp ödeme özelliği detayı için harcadığı dile getirildi. Çinli WeChat gibi mesajlaşma uygulamasının içerisine temassız ödeme seçeneği eklemeyi hayal eden şirket, Jio Platforms ile yaptığı ortaklık neticesinde bu özelliği devreye geçirmek adına ilk adımı atmış oldu.