Facebook 5 Milyardan Fazla Android Cihaza Yüklendi

5 milyar oldukça büyük ve ciddi bir sayı, özellikle de bir uygulamanın yüklenme miktarını gösteriyorsa. Sosyal medya devi Facebook’un mobil uygulaması, 5 milyardan fazla Android cihaza yüklenerek önemli bir başarı elde etti.

Bugüne kadar sadece telefonlarda ön yüklemeli olarak hazır şekilde gelen Google uygulamaları (Google Play Hizmetleri, YouTube, Google Maps vb) bu sayıya ulaşabiliyordu. Fakat artık Facebook da bu elit uygulamalar arasına katıldı.

An itibariyle Google Play Store’daki Facebook uygulamasının sayfasında, uygulamanın 5 milyardan fazla kez indirildiği bilgisi paylaşılıyor.

1 milyarıncı indirmeye ulaştıktan beş yıl sonra bu sayıya ulaşan Facebook mobil uygulaması, bu önemli kilometre taşına ulaşmayı başaran ve Google'a ait olmayan ilk uygulama oldu.

Aslında Facebook’un bu sayıya ulaşması çok da şaşırtıcı sayılmaz. Çünkü akıllı telefonlardaki en popüler uygulamalardan biri olan Facebook, Samsung, LG ve Huawei (artık değil) gibi üreticilerle, telefonlarda uygulamanın ön yüklemeli olarak hazır şekilde gelmesi için anlaşmalar yapmıştı.