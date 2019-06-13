Facebook 500 Kişiyi İşe Alacağını Açıkladı

Sosyal medya devi Facebook, ekibini daha da genişletmek istiyor. Facebook yayınladığı iş ilanı ile 500 kişiyi işe alacağını duyurdu.

Facebook Çalışma Arkadaşları Arıyor

Facebook'un Londra ofisinde çalışacak 500 kişi aranıyor. Facebook yeni işe alacağı kişilerin 100'ünü yapay zeka departmanında, diğer kişileri ise şirketin spamlarla mücadele etme ve personel güvenliğini koruma gibi çeşitli alanlarda hizmet veren 'Toplum Entegre' ekibinde çalıştıracak. Yeni açılan pozisyonlar sayesinde Facebook'un ABD dışındaki en büyük mühendislik merkezindeki iş gücü üç binin üzerine çıkacak.

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Facebook'un para karşılığında verilerinizi alacağını aktarmıştık. Facebook yeni işe alacağı kişiler ile beraber kullanıcıların alışkanlıklarını analiz edip, yeni bir mobil uygulama piyasaya sürebilir. Ayrıca Facebook'un gelecekte sesli bir asistan çıkaracağı yönünde sızıntılar gelmeye devam etmekte. Görünüşe göre şirket eski popülerliğini geri kazanmaya çalışıyor.

Facebook'un ilerleyen zamanlarda piyasaya sunacağı mobil uygulamalar ile eski popülerliğini geri kazanıp kazanamayacağını hep birlikte göreceğiz. Facebook'un yeni çalışmaları hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Facebook'un yeni çalışma arkadaşları araması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook eski popülerliğini geri kazanabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!