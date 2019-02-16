Facebook'a Küfür Eden Kişiler İzleniyor!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ofislerini ve çalışanlarını hedef alan saldırganları takip ediyor. Saldırganlar özel bir uygulama sayesinde tespit edilmekte ve izlenme listesine eklenerek düzenli olarak takip edilmekte.

Facebook'un 2008 yılından beri kullanıcıları izlediği ortaya çıktı. Kısa adı BOLO olan “be on lookout” (izleme) listesi her hafta güncellenmekte. Şirket'in fiziksel güvenlik grubu yaptığı açıklamada, izlenme listesinin arasında Facebook'un dört eski güvenlik elemanının da olduğu yüzlerce kişiyi içerdiği belirtildi.

Facebook, BOLO listesine yeni bir kişi eklendiğinde güvenlik personelini bilgilendiriyor ve içinde kişinin adı, fotoğrafı, yaşadığı yeri ve kişinin neden listeye eklendiğini belirten kısa bir bilgiyi rapora işliyor.

BOLO listesindeki kişiyi bilgi güvenliği ekibi düzenli olarak izleyerek güvenlik ekiplerini uyarabiliyor. Tehditin türüne göre Facebook, güvenlik biriminden söz konusu kişiye iş yeri alanında eskortluk etmesini ya da güvenlik ekibini çağırmasını isteyebiliyor.

Facebook'un güvenlik ekibinde yer alan bir personel, kimlerin hangi koşulda listeye alındığını belirleyen bir standart olmadığını her olayın kendi başına değerlendirildiğini söyledi. Dünya genelinde 2.7 milyar kullanıcısı olan Facebook'un kullanıcılarından 0.01'inin bile tehdit etmesi durumunda şirketin 270 bin potansiyel güvenlik riskiyle karşı karşıya olduğu konuşulmakta.