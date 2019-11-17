Facebook'a Popüler Fotoğraflar Özelliği Geliyor!

Facebook bünyesine yeni bir özelliği katmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda Facebook'a popüler fotoğraflar kısmı gelecek.

Popüler sosyal medya uygulaması Facebook, son haftalarda epey bir yenilik kazandı. Bunların arasına şimdi bir yenisini daha katacak. Daha öncesinde Facebook'ta bir video izlerken ekranı aşağı kaydırdığınızda popüler videolar ekranınıza çıkıyordu. Bu özellik ile o dönemdeki güncel videoları izleyebiliyordunuz.

Şimdi ise uygulamaya Instagram'da oldukça popüler olan popüler fotoğraflar kısmı geliyor. Instagram Keşfet'e girip oradan herhangi bir fotoğrafı açıp aşağı kaydırdığınızda diğer popüler fotoğrafları da görebiliyordunuz. Şimdi aynı işlem Facebook'ta da olacak. Facebook'ta bir fotoğrafa basıp, fotoğrafı görüntülediğinizde o gün için popüler olan başka fotoğraflar sizi bekliyor olacak. Ekranı kaydırdığınızda bunları görebileceksiniz.

Tüm bunların yanı sıra fotoğrafın açıklamasını da fotoğrafın üst kısmında görebileceksiniz. Tabi kötü bir görüntü oluşmaması için uzun metinler kısaltılıyor. Daha fazla tuşu ile fotoğrafın tüm açıklamasını okuyabileceksiniz. Bakalım Facebook bu özelliği ne zaman yayına alacak?