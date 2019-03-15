Facebook'a Soruşturma Açıldı! Verileriniz Paylaşılıyor Olabilir

Sosyal medya devi Facebook, kişisel verileri başka şirketlerle paylaşması ile gündemde. Verileriniz Amazon, Apple ve Microsoft gibi yüzlerce şirkete gönderilmiş olabilir. Konu ile ilgili cezai soruşturma başlatıldı.

New York Times gazetesinin haberine göre Facebook, üyelerine ait kişisel verileri 150'den fazla şirketin kullanımına açmak için anlaşmalar yaptı. Üçüncü şahıslar ile bilgi paylaşımının gerçekleşmediğini iddia eden Facebook'un Netflix, Spotify, Amazon, Apple, Sony ve Microsoft gibi şirketlerin kullanıcı verilerine ulaşmasına uzun bir süre daha izin verdiği konuşuluyor.

Facebook'un Hisseleri Düşüşe Geçti! Yetkililer İfadeye Çağrıldı

New York Times gazetesine açıklamalarda bulunan Facebook sözcüsü, "Araştırmacılarla beraber işbirliği yapıyoruz ve bu tür problemleri ciddiye alıyoruz. Yetkili mercilere ifademizi verdik, soruları cevapladık." dedi. Cezai soruşturma haberlerinin yayılmasından kısa bir süre sonra Facebook'un hisselerinin yüzde 1.5 oranında düştüğü kaydedildi.

Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin; 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz olarak topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüzce kullandığı iddia edilmişti. Haberin hemen ardından Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, "Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var." açıklamasında bulunmuştu.

Sizler Facebook'un kişisel verileri paylaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook ileride ne tür bir yol izleyecek? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!