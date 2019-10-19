Facebook’a 'Yüz Tanıma Sistemi' Davası

Zaman zaman veri gizliliği ve kişisel veri ihlali konularında başı derde giren Facebook yine başka bir dava ile gündemde. Sosyal medya devi, yüz tanıma verilerini kötüye kulandığı gerekçesiyle 35 milyar dolarlık cezaya çarptırılabilir.

Facebook tarafından kullanıcılar için kolaylık sağlaması için oluşturulan yüz tanıma sistemi görünüşe göre şirketin başına büyük bir dert açtı. Şirket bir süredir Illinois'te yüz tanıma verilerinin kötüye kullanılması iddiasıyla ilgili 35 milyar dolarlık bir davanın açılmasını engellemeye çalışıyordu. Bu amaçla çeşitli başvurularda bulunan Facebook’un talebi hakimler tarafından reddedildi. Buna göre dava görülmeye devam edecek ve Facebook’a ceza verilebilecek.

Söz konusu davada, Facebook’un etiketleme önerileri özelliğinde kullanıcıların yüklediği fotoğraflarda verilerin ne kadar süre saklanacağının ve hangi amaçlarla kullanılacağının bilinmediği öne sürüldü. Bu sebeple sosyal medya devi kullanıcı başına 1.000 dolar ile 5.000 dolar arasında bir ceza ödemek zorunda kalabilir. Bu olaydan 7 milyon insanın etkilendiği tahmin ediliyor ve Facebook’un toplamda 35 milyar dolar tazminat ödeyebileceği söyleniyor.

Davayı yürüten hakimlerden biri dava hakkındaki görüşlerini, “Haziran 2011’den beri mevcut yüz veritabanının yardımıyla kullanıcının yüklediği fotoğrafta olabilecek kişilerin etiketlenmesi öneriliyor. Biyometrik kilide sahip cep telefonlarının kilidini açmak için kullanılması da mümkün görünüyor.” ifadeleriyle özetledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir Facebook sözcüsü de, “Facebook, insanlara her zaman yüz tanıma teknolojisinin kullanımından bahsetti ve kendileri için kullanılıp kullanılmayacağı konusunda seçme şansı verdi. Seçeneklerimizi gözden geçiriyoruz ve güçlü bir şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.