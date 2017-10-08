Facebook'a Yüz Tanıma Teknolojisi Geliyor!

ABD merkezli Facebook şirketi, güvenlik önlemlerini artırmak için harekete geçti. Hali hazırda bulunan e-posta ve SMS sisteminin haricinde yeni gelecek olan yüz tanıma teknolojisi, kullanıcı güvenliğinde büyük rol oynayacak.

Hackerlara ve dolandırıcılara karşı her gün farklı adımlar atan sosyal medya devi Facebook, kullanıcı güvenliğine önem gösteren şirketlerin başında yer alıyor diyebiliriz. Kullanıcıların güvenliği için yeni gelecek olan yüz tanıma sistemi sayesinde hesap kurtarma işlemi çok daha hızlı ve kolay bir hale gelecek. Geçtiğimiz gün şirket tarafından duyurulan yeni özellik, kısa bir süre içerisinde aktif hale gelecek.

Şimdilik test aşamasında olan yüz tanıma teknolojisi, çıkış yaptığında sosyal medya avcıları için büyük bir duvar haline gelecek. Ancak ne kadar başarılı çalışacağını henüz bilmediğimiz yeni sistem, yıllardır kilitlenen hesaplar için de farklı yöntemler sunmaya yarayacak.

Sistemin nasıl çalışacağı konusunda henüz bilgi sahibi değiliz. Telefonun ön kamerasından veya webcamden yararlanarak yüz taramasını yapacağı düşünülen Facebook’un bu teknolojisi kullanıcılar tarafından beğeni toplayacaktır.