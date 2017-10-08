  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Facebook ABD'de Yeni Bir Veri Merkezi Kuruyor

Facebook ABD'de Yeni Bir Veri Merkezi Kuruyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun Sosyal Medya
YORUM YAZ

Sosyal medya devi Facebook, Richmond'un dışında bulunan Henrico'ya büyük bir veri merkezi kuracağını açıkladı. Şirket bu merkezin yapımı için ortalama 1 milyar dolar harcayacağını bildirdi.

Genellikle daha az nüfuslu ve boş arazileri bol olan eyaletlere merkezlerini kuran Facebook, yeni veri merkezi için 750 milyon doları inşaat masraflarına, 250 milyon doları da enerji sistemine ayırdıklarını duyurdu. Ayrıca sosyal medya devi, güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden yararlanılacağını belirtti.

Virginia yöneticisi Terry McAuliffe yaptığı açıklamada, “Facebook gibi firmalarla beraber çalışarak, Virginia'nın teknoloji ekonomisi, küresel liderlik konumuna doğru ilerlemekte” dedi. Kurulacak veri merkezi için yardımlardan kaçmayacaklarını belirten McAuliffe, Virginia’nın bu merkezden sonra daha hareketli bir yer olacağını ifade etti.

Pek çok bölgede veri merkezleri kuran Facebook şirketi, Virginia Ekonomik Gelişim Ortaklığına göre, 2035 yılına kadar ortalama 19 milyon vergiden muaf tutulacak.

Her geçen gün kullanıcısı sayısını arttıran Facebook şirketi, bu kullanıcıları tatmin edebilmek için büyük yatırımlar yapıyor. Haziran ayında 2 milyar kullanıcı sayısına ulaşan Facebook, bu yatırımlarıyla da pek çok kişiye ekmek kapısı açmış oluyor. Örneğin; yeni yapılacak veri merkezi ortalama 100 kişi için tam zamanlı iş fırsatı sunacak.

Facebook'tan Yalan Haberlere Karşı Gazete İlanı SOSYAL MEDYA Facebook'tan Yalan Haberlere Karşı Gazete İlanı

Facebook’tan İş Dünyasını İlgilendiren Uygulama YAZILIM Facebook’tan İş Dünyasını İlgilendiren Uygulama

 

ETİKETLER: facebook sosyal medya veri merkezi

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK)
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK), Facebook arkadaşlarınızla çok daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Rockstar Social Club Rockstar Social Club
Rockstar Social Club Rockstar Social Club ile Rockstar oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz ÜCRETSİZ
Facebook Messenger Facebook Messenger
Facebook Messenger Facebook Messenger, arkadaşlarınızla sohbet edip, en son güncellemeleri takip etmenizi sağlayan pratik bir mesajlaşma programı. ÜCRETSİZ
Facebook Lite (APK) Facebook Lite (APK)
Facebook Lite (APK) Facebook Lite (APK), çok daha az mobil veri ile çok daha hızlı bir Facebook deneyimini kullanıcılarına sunan ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı ile kahve falınıza baktırabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR