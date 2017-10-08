Facebook ABD'de Yeni Bir Veri Merkezi Kuruyor

Sosyal medya devi Facebook, Richmond'un dışında bulunan Henrico'ya büyük bir veri merkezi kuracağını açıkladı. Şirket bu merkezin yapımı için ortalama 1 milyar dolar harcayacağını bildirdi.

Genellikle daha az nüfuslu ve boş arazileri bol olan eyaletlere merkezlerini kuran Facebook, yeni veri merkezi için 750 milyon doları inşaat masraflarına, 250 milyon doları da enerji sistemine ayırdıklarını duyurdu. Ayrıca sosyal medya devi, güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden yararlanılacağını belirtti.

Virginia yöneticisi Terry McAuliffe yaptığı açıklamada, “Facebook gibi firmalarla beraber çalışarak, Virginia'nın teknoloji ekonomisi, küresel liderlik konumuna doğru ilerlemekte” dedi. Kurulacak veri merkezi için yardımlardan kaçmayacaklarını belirten McAuliffe, Virginia’nın bu merkezden sonra daha hareketli bir yer olacağını ifade etti.

Pek çok bölgede veri merkezleri kuran Facebook şirketi, Virginia Ekonomik Gelişim Ortaklığına göre, 2035 yılına kadar ortalama 19 milyon vergiden muaf tutulacak.

Her geçen gün kullanıcısı sayısını arttıran Facebook şirketi, bu kullanıcıları tatmin edebilmek için büyük yatırımlar yapıyor. Haziran ayında 2 milyar kullanıcı sayısına ulaşan Facebook, bu yatırımlarıyla da pek çok kişiye ekmek kapısı açmış oluyor. Örneğin; yeni yapılacak veri merkezi ortalama 100 kişi için tam zamanlı iş fırsatı sunacak.