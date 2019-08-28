Facebook, ABD’deki politik reklam kurallarını sıkılaştırıyor. Sosyal medya devi tarafından yapılan açıklamada, 2020’de yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden önce Facebook ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da reklam vermek isteyenleri bazı ek yükümlülüklerin beklediği ifade edildi.

Donald Trump’ın zaferle ayrıldığı 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rus kaynaklı manipülatif reklamların karışması, Facebook’un başını bir hayli ağrıtmıştı.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, Facebook'taki Rus kaynaklı reklamların Ocak 2015 ve Ağustos 2017 arasında 126 milyon Amerikalıya ulaştığı ortaya çıkmıştı. Facebook, gönderilerin Kremlin ile bağlantılı bir Rus şirket tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Buna rağmen Rusya, ABD seçimlerine karıştığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Benzer bir durumu yeniden yaşamamak için ipleri bu kez sıkı tutan Facebook, ABD’deki politik reklam kurallarını revize ediyor.

Bundan sonra ABD’li siyasi reklamverenlerin meşruiyetlerini göstermek için “onaylanmış bir organizasyon” etiketi kullanmaları gerekecek. Ayrıca politika veya sosyal konularda reklam yayınlayan tüm reklamverenlerin, iletişim bilgilerini göndermeleri şart koşulacak.

Ücretli Facebook reklamları, siyasi kampanyaların ve diğer kuruluşların seçmenleri hedeflemesi için önemli bir araç haline geldi. Dijital reklam harcamasını izleyen bir kuruluş olan Bully Pulpit Interactive'e göre ABD Başkanı Donald Trump, 2020’deki başkanlık seçimleri için şu ana kadar 9,6 milyon dolarlık reklam harcaması yaptı.

Geçtiğimiz yıl Facebook, politik reklamverenlerden, bir e-posta adresi ve kimlik belgesi sunmalarını istemişti. Bu yıl devreye giren yeni kurallara göre reklamverenler, telefon numarası, işletme e-postası ve web sitesi bilgilerini de vermek zorunda kalacak.