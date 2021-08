Facebook Afganistan'daki Kullanıcıların Hesaplarını Gizleyecek

Facebook, Afganistan'da hesap gizleme özelliğini devreye alıyor. ABD'li sosyal medya şirketi, Afganistan'daki insanların hesaplarını kilitlemesine yardımcı olacak bir araç başlattı. Özellik ayrıca ülkedeki arkadaş listelerini de geçici olarak gizlemeyi vaat ediyor.

Facebook, Afganistan'daki kişilerin hesaplarının gizlilik ayarlarını daha fazla kısıtlamalarına yardımcı olacak yeni araçlar sunuyor. Facebook Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher yaptığı açıklamada, "tek tıklama" aracının zaman çizelgesi gönderileri için gizlilik ayarlarını etkinleştireceğini ve bu sayede profil fotoğraflarının indirilmesini veya paylaşılmasını önleyeceğini söyledi.

Sosyal medya devi tarafından sunulan yeni gizlilik ayarı Gleicher'in paylaştığı ekran görüntülerine göre, kullanıcıları "bilinmeyen kişilerin görebileceklerini sınırlamaya" teşvik edecek. Araç şimdilik Instagram'da kullanılamayacak ancak fotoğraf paylaşım uygulaması, bu hesapları da kilitlemeye izin veren "açılır uyarı pencerelerini" test ediyor.

Gleicher, şirketin ülkedeki hesapların arkadaş listelerini geçici olarak gizlediğini de sözlerine ekledi ve Afganistan'da Facebook arkadaşı olan insanları, arkadaş listelerinin gizlilik ayarlarını değiştirmeye teşvik etti. "İnsanları korumaya yardımcı olmak için elimizden gelen her türlü desteği sağlamak için endüstri, sivil toplum ve hükümetteki meslektaşlarımızla yakın çalışıyoruz. Ortaya çıkan yeni tehditlere yanıt vermek için özel bir operasyon merkezi kurduk." dedi.

4/ We’ve launched a one-click tool for people in Afghanistan to quickly lock down their account. When their profile is locked, people who aren’t their friends can’t download or share their profile photo or see posts on their timeline. pic.twitter.com/pUANh5uBgn