Facebook Afganistan'daki Kullanıcıların Hesaplarını Gizleyecek

Facebook, Afganistan'da hesap gizleme özelliğini devreye alıyor. ABD'li sosyal medya şirketi, Afganistan'daki insanların hesaplarını kilitlemesine yardımcı olacak bir araç başlattı. Özellik ayrıca ülkedeki arkadaş listelerini de geçici olarak gizlemeyi vaat ediyor.

Facebook, Afganistan'daki kişilerin hesaplarının gizlilik ayarlarını daha fazla kısıtlamalarına yardımcı olacak yeni araçlar sunuyor. Facebook Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher yaptığı açıklamada, "tek tıklama" aracının zaman çizelgesi gönderileri için gizlilik ayarlarını etkinleştireceğini ve bu sayede profil fotoğraflarının indirilmesini veya paylaşılmasını önleyeceğini söyledi.

Facebook, Afganistan'da hesap gizleme ayarı sundu

Sosyal medya devi tarafından sunulan yeni gizlilik ayarı Gleicher'in paylaştığı ekran görüntülerine göre, kullanıcıları "bilinmeyen kişilerin görebileceklerini sınırlamaya" teşvik edecek. Araç şimdilik Instagram'da kullanılamayacak ancak fotoğraf paylaşım uygulaması, bu hesapları da kilitlemeye izin veren "açılır uyarı pencerelerini" test ediyor.

Gleicher, şirketin ülkedeki hesapların arkadaş listelerini geçici olarak gizlediğini de sözlerine ekledi ve Afganistan'da Facebook arkadaşı olan insanları, arkadaş listelerinin gizlilik ayarlarını değiştirmeye teşvik etti. "İnsanları korumaya yardımcı olmak için elimizden gelen her türlü desteği sağlamak için endüstri, sivil toplum ve hükümetteki meslektaşlarımızla yakın çalışıyoruz. Ortaya çıkan yeni tehditlere yanıt vermek için özel bir operasyon merkezi kurduk." dedi.

4/ We’ve launched a one-click tool for people in Afghanistan to quickly lock down their account. When their profile is locked, people who aren’t their friends can’t download or share their profile photo or see posts on their timeline. pic.twitter.com/pUANh5uBgn — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) August 19, 2021

Facebook daha önce de Taliban ile ilgili gönderileri, resimleri, videoları ve diğer içerikleri izleyen ve kaldıran özel bir moderatör ekibine sahip olduğunu söyledi, ancak takımda kaç kişi olduğu belli değil.

Facebook bu yasağın, Taliban'a ait olanların yanı sıra terör grubunu öven, destekleyen ve temsil eden hesapları kaldırılacağı anlamına geldiğini aktardı. Facebook sözcüsü, "Ayrıca ana dili Dari ve Peştuca konuşan ve yerel bağlam hakkında bilgi sahibi olan ve platformda ortaya çıkan sorunları belirlememize ve bizi uyarmamıza yardımcı olan özel bir uzman Afgan ekibimiz var." dedi.

Facebook, Taliban'ı ulusal hükümet olarak tanıması gerekip gerekmediğine şimdilik karar vermediğini söyledi. Sosyal medya devi bunun yerine uluslararası toplumun otoritesini takip edeceğini dile getirdi

ABD Başkanı Joe Biden’in Nisan ayında ABD birliklerini Afganistan’dan çekme kararından sonra, Taliban savaş alanında çarpıcı ilerlemeler kaydetti ve neredeyse tüm ulus isyancıların kontrolü altında. Afganistan, başkent Kabil’in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da ele geçirmesilye birlikte geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla Taliban'ın kontrolüne geçti.