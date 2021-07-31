Facebook Akıllı Gözlük İçin Ray-Ban ile İş Birliği Yapıyor

Facebook akıllı gözlük projesinde Ray-Ban ile iş birliğine gidiyor. Sosyal medya şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, iddiaları doğruladı. Zuckerberg, Facebook'un bir sonraki ürününün Ray-Ban ile birlikte ürettiği yeni gözlükler olacağını açıkladı.

Ray-Ban ve Facebook Akıllı Gözlük İçin Bir Araya Geliyor

Teknoloji özellikle son birkaç sene içinde inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Günlük işlerde artık büyük bir çoğunlukla teknoloji kullanılıyor. Teknoloji sürekli olarak gelişirken ona olan bağımlılık da artmaya başladı. Bu gelişme aynı zamanda daha önce teknolojik ürün geliştirip satmayan çoğu şirketin de ürünlerinde teknolojiden yararlanmaya başlamasını sağladı.

Ray-Ban, kısa bir süre önce sosyal medya devi Facebook ile anlaşma yaptı. İki şirket birlikte çalışarak gözlük geliştirmeyi planlıyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu belirtti. Zuckerberg'ün açıklamasına göre iki şirket de AR gözlük geliştirmek için iş birliği yapacak. Facebook, gözlükleri artırılmış gerçeklik (AR) özellikleri ile donatırken gözlüğün çerçevesi Ray-Ban tarafından geliştirilecek. Bu, gözlüklerin hem mükemmel bir teknolojiye hem de Ray-Ban'ın sunduğu şık görünüme sahip olmasını sağlayacak.

Sosyal medya devi, uzun bir zamandan beri AR teknolojisi ile ilgili çeşitli projeler yürütüyor. Bir sosyal medya platformundan çok daha fazlası haline gelen Facebook'un şu anda AR ve VR alanında yaklaşık 6000 çalışanı bulunuyor. Ray-Ban gözlüklerinin ise şirketin hem teknolojik hem de şık gözlükler yaratma yolunda attığı ilk adım olacağı söyleniyor.

Zuckerberg, Facebook'un 2. çeyrek kazancına ilişkin açıklamasında gözlüklerle ilgili daha da fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı. Facebook'un CEO'su, gözlüklerin ikonik bir görünüme sahip olacağına işaret etti.

Sosyal medya devinin son projesi ile ilgili şimdilik çok fazla detay paylaşılmamış olsa da kullanıcılar hem artırılmış gerçeklik ile dijital dünyaya erişim olanağı sunan hem de son derece şık bir görünümü olan bir gözlüğe sahip olmak ile ilgili oldukça olumlu şeyler düşünüyor.

Ray-Ban ve Facebook'un Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Çıkacak?

AR gözlük geliştirme planını ilk olarak 2017 yılında duyuran ve o zamandan bu yana birçok proje üzerinde çalışan şirket, gözlüklerin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.