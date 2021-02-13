Facebook Akıllı Saat Geliştiriyor: Apple Watch'a Rakip Olacak

Geçtiğimiz gün sızdırılan yeni bir rapor Facebook akıllı saat geliştirdiğine işaret ediyor. Apple Watch'a rakip olması beklenen ürünün Android tabanlı olacağı ve önümüzdeki yıl satışa sunulacağı iddia ediliyor.

The Information'ın yeni bir raporuna göre Facebook, devam eden donanım çabalarının bir parçası olarak akıllı saat geliştiriyor. Cihazın Android tabanlı olduğu, ancak Google'ın Wear OS sistemine destek sağlayıp sağlamayacağı bilinmiyor.

Rapor ayrıca Facebook'un donanım cihazları için kendi işletim sistemini oluşturmaya çalıştığını ve giyilebilir cihazın gelecekteki modellerinde bu yazılımı çalıştırabileceğini söylüyor.

Facebook akıllı saat özellikleri ve fiyatı ne olacak?

Rapora göre akıllı saatin mesajlaşma, sağlık ve fitness özelliklerine sahip olacağı ve Facebook'un donanım ekosisteminin bir parçası olarak Oculus sanal gerçeklik başlıklarına ve Portal görüntülü sohbet cihazlarına destek sunacağı belirtiliyor.

Facebook, Oculus ürünlerinde yaptığı gibi akıllı saati de maliyete yakın bir fiyata satmayı planlıyor. Fiyatlandırmanın ne olacağına dair bir bilgi yok, ancak rakip ürünlerin fiyatı 150 dolar ile 400 dolar arasında değişiyor.

Facebook'un donanım ürünlerine olan tutkusu sır değil. Bloomberg'in geçen ay bildirdiğine göre, artırılmış ve sanal gerçeklik projeleri için oluşturulmuş Facebook Reality Labs bölümünün deneysel girişimlerinde çalışan 6.000'den fazla kişi bulunuyor. Facebook geçmişte sağlık ve fitness cihazlarına yoğun bir ilgi göstermemiş olsa da, Oculus kulaklıkları ve yakında çıkacak Ray-Ban akıllı gözlükleriyle merak uyandırıyor.

Sosyal medya devi, bu yılın sonlarında piyasaya çıkması beklenen Ray-Ban markalı akıllı gözlükler ve Project Aria olarak bilinen artırılmış gerçeklik projesi üzerinde çalışıyor.

Facebook ayrıca 2019'da nöral arayüz sistemi olan CTRL-Labs'ı satın aldı. CTRL-Labs, geleneksel dokunmatik ekrana veya fiziksel düğme girişlerine ihtiyaç duymadan beyinden bilgi işlem cihazlarına elektrik sinyalleri iletebilen cihazlar da dahil olmak üzere kablosuz mekanizmalar geliştiriyor. Girişimin fikri mülkiyeti ve devam eden araştırmaları, Facebook'un gelecekte geliştireceği giyilebilir cihazlarda yer alabilir.

Facebook gelecek yıl akıllı saatini satmaya başlayabilir ve ikinci nesil ürünlerini 2023'te sunabilir. Rapor, lansmanın yakın olduğunu söylemesine rağmen ürünün iptal edilme ihtimali hala bulunuyor.