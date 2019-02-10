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Facebook, Alışverişleri Kolaylaştıran Bir Yapay Zeka Şirketi Satın Aldı

Facebook GrokStyle Satın Alma
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Sosyal Medya

Facebook, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı bir açıklamada, alışveriş yapanların mobilya ve ev dekorasyon eşyaları bulmalarına yardımcı olmak için yapay zeka (AI) kullanan GrokStyle adlı bir şirketi satın aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Facebook sözcüsü Vanessa Chan, "GrokStyle'ın Facebook'a gelişini karşılamaktan  heyecan duyuyoruz. Ekipleri ve teknolojileriyle yapay zeka yeteneklerimize katkıda bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

Mobilya perakendecisi Ikea, mobil uygulamasında GrokStyle tarafından geliştirilen bir teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde, kullanıcılar bir mobilyaya ait bir parçasının resmini çektiğinde, uygulama onlara çevrimiçi olarak satın alabilecekleri benzer ürünleri gösteriyor.

Facebook GrokStyle Satın Alma 2

Bir blog yazısında GrokStyle, ekip olarak devam ettiklerinden bahsediyor fakat Facebook tarafından satın alındıkları belirtilmiyor. Yazıda GrokStyle, "Ekibimiz ile teknolojimiz devam edecek ve perakende satış için harika görsel arama deneyimleri oluşturmak üzere yapay zekamızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

2015 yılında kurulan San Francisco merkezli şirket, LinkedIn sayfasında Facebook tarafından satın alındıklarını belirtiyor. Ayrıca söz konusu sayfada GrokStyle’ın 2 ila 10 arasında çalışana sahip olduğu ifade ediliyor.

Daha önce Bloomberg tarafından da haberi yapılan söz konusu satın alma işleminde GrokStyle’a ne kadar ödeme yapıldığı ise bilinmiyor.

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ETİKETLER: facebook sosyal medya alışveriş yapay zeka ikea

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