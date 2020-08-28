Apple, Facebook'un App Store Komisyonundan Bahsetmesine İzin Vermiyor

Reuters'ın yeni bir raporuna göre Facebook yüzde 30'luk App Store komisyonunu kullanıcılara bahsetmek istedi ancak Apple'ın buna karşı çıktığı öğrenildi. Apple, Facebook güncellemesinin "alakasız bilgiler" gösterilmesine izin vermeyen App Store kuralını ihlal ettiğini söyledi.

Facebook'un bir süre önce sunduğu yeni özellik kapsamında doğrudan uygulama üzerinden çevrimiçi etkinlikler için bilet satın alabiliyordu. Apple kuralları gereği ise dijital içerik satın alımları App Store ödeme sistemi üzerinden yapılmalı ve bu Apple'a yüzde 30'luk komisyon sağlıyor.

Facebook'un App Store komisyonundan bahsetmesi yasaklandı

Facebook tüm gelirin etkinlik organizatörlerine gidebilmesi için Apple'ın bu ücretten feragat etmesini istediğini söyledi ancak Apple reddetti. Facebook'un yeni özelliği hala kullanılabilir durumda fakat kullanıcılara yüzde 30'luk kesintiyle ilgili uyarı gösterilmiyor.

"Facebook kullanıcı ödemeleri App Store'dan yapılmalı"

Android tarafından planlanan mesajın "Facebook bu satın alma işleminden ücret almıyor" şeklinde olması bekleniyordu. Reuters'a göre bu mesaj Android sürümünde de görünmüyor. Yani Facebook hem Android'de hem de iOS'da kesinti yapıyor ancak bilgi mesajı paylaşamıyor.

Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kullanıcıların, küçük işletmeler için harcadıkları paranın gerçekte nereye gittiğini anlamalarına yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi ve ekledi: "Maalesef Apple yüzde 30 komisyonla şeffaflık bildirimimizi reddetti ancak bu bilgileri uygulama deneyimi içinde sunacağız"