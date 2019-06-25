Facebook Apple’a Adeta Roket Attı: Facebook’tan Çok Sert Sözler

Dünyanın en büyük küresel iki gücünden bahsetmek gerekirse, bunların Apple ve Facebook olduğunu söyleyebiliriz. Facebook daha çok veri sızdırma iddialarıyla gündeme gelirken, Apple ise gizlilik konusunda son derece dikkatli olduklarını ifade ediyor. Ancak her iki şirketin de birbirine karşı çok sert eleştirileri devam ediyor. İşte haberimizin detayları.

Facebook Apple ilgili daha çok pahalı olmasından yakınırken, Apple da Facebook'un veri ihlalleri yapmasına büyük tepki gösteriyor. Facebook'un neredeyse her ay veri sızdırma krizi nedeniyle mahkemelik olması, diğer birçok şirkette olduğu gibi Apple’ın da radarlarında.

Facebook Apple’a ağır ithamlarda bulundu

Sözlü düellolar arasında birbirlerine neredeyse hiç hitap etmeyen iki şirket, daha çok piyasada ön plana çıkan özelliklerine vurgu yapıyor. 15 aydır süregelen sözlü düello, bugün Facebook küresel ilişkiler sorumlusu Nick Clegg tarafından yapılan açıklamalarla tekrar kızıştı.

Nick Clegg tarafından yapılan açıklamada, Apple şirketinin çok pahalı iPhone cep telefonları sattığını ve yine bunların yüksek abonelikler ile hizmet verdiği ifade edildi. Ayrıca Apple'ın daha çok maddi durumu iyi olan kişilere hitap ettiği de söylenenler arasındaydı. Nick Clegg, Apple ile ilgili neredeyse dolandırıcı gibi ithamları bile kullanacaktı. Bu nedenle sözlerinin son derece sert olduğunu ifade edebiliriz.

Açıklamanın ilerleyen bölümlerinde Facebook'un küresel ilişkiler sorumlusu şirketlerinin bütün insanlar için kullanışlı olduğunu ifade etti. Dünya üzerindeki öğrenciler ve çiftçiler için de bu uygulamanın uygun çözümler sunduğunu söyledi. Peki sizce Apple ve Facebook arasındaki bu tartışmada haklı taraf kim? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.