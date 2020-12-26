Facebook, Apple’ın Mavi Tikini Kaldırdı İddiası!

Apple ile Facebook’un savaşı, sosyal medya devinin iOS 14’ün yenilenen gizlilik politikası ile resmen başladı. İki büyük şirket arasındaki gerilimli savaşın tam ortasında sosyal medya kullanıcıları ve analistlerinden Apple’ın mavi tikinin Facebook tarafından kaldırıldığı bildirildi. Peki, sosyal medya devi uygulama mağazasının yeni veri bilgilendirme açıklaması ekleme zorunluluğunu getirmesinden sonra Apple’ın onay tikini kaldırma kararı mı verdi?

Apple’ın Mavi Tikini Kaldırıldı İddiası Doğru mu?

Apple’ın Facebook sayfasındaki onay tikinin kaldırılması ile ilgili iddia, YouTuber Safwan AhmedMia'nın tweet atması ile yayıldı. Sosyal medya platformunun uygulama mağazasının gizlilik politikasında değişikliğe giden şirketin onay tikini kaldırmasına dair ortaya atılan iddialar kısa süre içerisinde sosyal medyada birçok kullanıcının kişisel gündemine oturdu. Konunun ayrıntılarını merak eden kişilerin kafasında “Facebook, Apple’ın doğrulama tikini aldı mı?” gibi sorular oluşmaya başlamışken Facebook temsilcisi tarafından açıklama geldi.

Facebook temsilcisine göre sosyal medya platformu teknoloji devinin platformdaki resmi sayfasının mavi tikini kaldırma gibi bir harekette bulunmadı. Safwan AhmedMia tarafından paylaşılan fotoğraftan sonra konuşulmaya başlanan onay tiki iddiası ile ilgili gerçekler sonradan gün yüzüne çıktı. Alexandru Voica tarafından paylaşılan bir tweete göre Apple’ın sayfası hiçbir zaman doğrulanmadı.

Facebook, bir sayfanın doğrulanması için sayfanın yöneticilerinden birinin sayfanın onaylanmasını sağlayacak başvuruyu yapmasının gerektiğini söyledi. Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts gibi Apple’ın Facebook’ta yer alan diğer sayfaların onay tiki bulunurken Apple’ın ana hesabında bir tik bulunmaması muhtemelen sayfa yöneticilerinin tik için başvuruda bulunmamasından kaynaklanıyor.

İnsanlara söylentinin doğru olduğunu düşündüren nokta, sosyal medya devi ile teknoloji devi arasındaki gerilimli ilişki oldu. Facebook, Apple’ın geçtiğimiz günlerde veri kullanımı ile ilgili aldığı karara tepki göstererek New York Times ve Wall Street Journal gibi büyük gazetelere tam sayfa reklam vermiş, büyük veya küçük fark etmeden tüm işletmeleri Apple’a tepki göstermeye davet etmişti.

Apple’ın yeni kararı, kullanıcılardan toplanan verilerin uygulamanın sayfasında açıklanmasını gerektiriyor. Sosyal medya devi de bunu yapmanın uygulamaların kullanım oranını ciddi oranda düşüreceğini düşünüyor ve bunun da geliştiriciler ile şirketlere büyük zararlar vereceğini söyleyerek küçük veya büyük işletmeleri Apple’a tepki göstermeye davet etti.