Facebook, Apple Şeffaflık Kararına Bir Kez daha Tepki Gösterdi

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, geçtiğimiz haftalar içerisinde teknoloji devi Apple’ın iOS uygulamaları için aldığı veri bilgilendirme kararının çok yıkıcı olacağını vurgulamak için New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal’a tam sayfa reklam vererek büyük veya küçük fark etmeksizin tüm işletmeleri Apple şeffaflık kararı ile ilgili tepki göstermeye davet etmişti. Şirket, işletmelere gönderdiği e-posta ile teknoloji devine bir kez daha tepki gösterdi.

Facebook'tan Apple Şeffaflık Kararı İçin Yeni Açıklama

Facebook, işletmeleri iOS 14’ün reklam hizmetinin etkinliğini azaltabileceği konusunda bir kez daha uyardı. İnternet kullanıcılarına kişiselleştirilmiş reklamlar ile kullanıcı gizliliğinin bir arada var olmasının her zaman mümkün olduğuna inandığını söyledi. Yakın bir zamanda iOS 14’te yapılacak değişikliklerin internet kullanıcılarının izleme seçenekleri üzerinde kontrol sahibi hale getirmesi bekleniyor.

Facebook’un işletmelere gönderdiği e-postayı görüntüleyen iMore, e-postanın içeriğinde yer alan ifadeleri paylaştı. iMore’a göre e-postada şu ifadelere yer verildi:

“Apple’ın App Store’daki tüm uygulamaların App Tracking Transparency kararına uygun olarak iOS 14 kullanıcılarına izleme politikasını gösterme gereksinimi, mobil ve web üzerinden reklam veren işletmelerin kitle hedeflemesinde ve kampanya etkinliğinde büyük etkilere sahip olacaktır. Apple’ın yaptığı değişiklikler onlara fayda sağlarken sektöre ve her büyüklükten işletmenin kendilerini verimli bir şekilde pazarlamasına ve kişiselleştirilmiş reklamcılık yolu ile büyüme çabalarına zarar verecektir. Kişiselleştirilmiş reklamlar ile kullanıcı gizliliğinin bir arada var olabileceğine inanıyoruz.”

Facebook, işletmelere Apple’ın çözümünü desteklenmediğini belirtmekle birlikte reklamlar için Apple’ın cihaz tanımlayıcısını kullanmaya devam etmekten başka bir seçeneğinin olmadığını söyledi. Şirket, yeni karara uyulmaması durumunda Apple’ın Facebook ve ona bağlı diğer uygulamaların App Store’dan engellenebileceğine ve hizmetlerini kullanan işletmelere ve kullanıcılara daha fazla zarar verebileceğini ifade etti.

Şirket, işletmelerin hazırlanmasına yardımcı olmak için önümüzdeki haftalarda daha ayrıntılı bir rehber paylaşacağını söyledi. Facebook ayrıca işletmelerin kullanıcılara değişikliğin uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren rehberlik sunmak için Reklam Yöneticisi uygulamasında bazı değişiklikler gerçekleştirmeyi planlandığını belirtti.

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