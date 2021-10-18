Facebook AR/VR Alanında Çalışacak Binlerce Personel Arıyor

Facebook, AR/VR alanında çalışacak 10 bin personel alacağını duyurdu. Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanında uzman, yüksek vasıflı çalışanların arandığını duyuran sosyal medya şirketi, personellerin ise Avrupa'dan alınacağını duyurdu.

Facebook'un yeni adımı, bazı kişiler tarafından bir tür güven aşılama çalışması olarak yorumlandı. Dışarıdan bakılacak olduğunda sosyal medya şirketinin dünya çapında büyük bir müşteri kitlesi olduğunun elbette ki yadsınamaz bir gerçek olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla şirketlerin güvenini kazanmak için bu tür eylemlerde bulunmasına gerek olmadığı düşünülebilir fakat şirketin son günlerde gizlilik alanında sorunlar yaşadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Örneğin geçen günlerde yayımlanan, İspanya ve Avusturya'dan akademisyenler ve bilgisayar bilimcilerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, sosyal medya platformunun kullanıcı hakkında ne kadar korkutucu derecede veri topladığını da ortaya koymuştu.

Araştırmacılar, bir kullanıcının benzersiz bir şekilde tanımlanma olasılığı üzerinde durmuştu. İspanya ve Avusturya'daki akademisyenlerin iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmada Facebook'un kitle hedefleme araçlarının her bir reklamın sadece tek bir Facebook kullanıcısına ulaşabileceği şekilde yayımlamanın mümkün olabileceğine vurgu yapılmıştı.

Araştırma, Facebook'un reklam hedefleme araçlarının kötü niyetlerle kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili soru işaretlerini de gün yüzüne çıkarmıştı. Öyle ki sosyal medya platformunun normal kullanıcılar ile ilgili toplamış olduğu ve toplamaya devam ettiği kişisel veriler, onların tanımlanmasında kullanılabilir.

Araştırma sayesinde elde edilen endişe verici bulguların Facebook'u kişiselleştirilebilir reklamlar yüzünden zor günler beklediğinin bir işareti olabileceği düşünülmüştü. Son günlerde çeşitli nedenlerden ötürü ana hedef haline gelen sosyal medya şirketinin daha büyük bir baskının altında kalması daha yüksek bir ihtimal olarak görülmeye başlanmıştı.

Şirketin attığı yeni adımı değerlendiren bazı kişiler de şirketin kendini savunabilecek bir nokta bulmaya çalıştığını belirtti.

Facebook, AR/VR Alanında Çalışacak Personelleri Hangi Ülkelerden Seçecek?

Fransa

Almanya

İrlanda

İtalya

Hollanda

Polonya

İspanya ve daha birçok ülke

Peki, sizin bu işe alım ile ilgili düşünceleriniz neler? Siz de ileri sürülen iddialarda doğruluk payı olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.