Facebook Araba Satışı İçin Yeni Araçlar Sunuyor

Sosyal medya platformlarının özellikle son birkaç yıl içerisinde çevrim içi alışverişin büyük bir bölümünü oluşturduğunu fark etmişsinizdir. Size çok alakalı gelmese de sosyal medya devi Facebook araba satışı konusunda çok fazla tercih ediliyor. Facebook, otomobil satın alma sürecini kolaylaştırmak için taraflar arası anlaşmalara zemin hazırlayarak bugüne kadar büyük bir sorumluluk üstleniyordu. Platform şimdi de araç sahiplerine ve potansiyel alıcılara daha büyük bir kolaylık sunacak araçlar sunmayı hedefliyor.

Facebook Araba Satışı Yapanların İşini Kolaylaştırıyor

Sosyal medya platformları içerisinde önde gelen isimlerden Facebook, geçen yıl otomobil alıcılarının büyük bir kısmının otomobil satın almak için arkadaşlarından ve aile üyelerinden gelen tavsiyeleri dikkate aldığını ifade etti. Bu alıcıların %77’si ayrıca sosyal medya platformundaki paylaşımların da satın alma veya kiralama kararında kendilerine çok büyük bir faydasının dokunduğunu dile getirdi.

Sosyal medya platformunda gerçekleşen bu ticaretin farkında olan Facebook, otomobil satıcılarının sosyal medya platformu aracılığıyla potansiyel alıcılarla daha iyi bir bağlantı kurmasına yardımcı olacak yeni bir araç geliştirme kararı aldı.

Şirkete göre sosyal medya platformu artık otomobil tanıtımına yardımcı olacak üç yeni araca sahip olacak. Bu araç seti, bayilerin tek bir sekme üzerinden araç listesi oluşturmasına, yönetmesine ve araç tanıtımı gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Araç bayisinin sayfasını ziyaret eden potansiyel alıcılar, sayfanın “Araçlar” sekmesine tıklayarak araçları görüntüleme imkanına sahip olacak.

Dünyanın en büyük kullanıcı topluluğuna sahip sosyal medya platformunun bir gün büyük bir ticaret platformuna dönüşeceği insanların aklının ucundan bile geçmemişti. Facebook’un şu an attığı adımlar, görünüşe göre sosyal medya platformlarının gelecekteki konumunu büyük ölçüde etkileyecek. Öte yandan alıcılarla daha iyi bir iletişim kurma şansına sahip olmak isteyen satıcılar ile satıcılarla daha hızlı bir şekilde iletişim kurmak isteyen alıcıların ortak noktada buluşması için sosyal medya platformu zamanla kilit bir nokta haline gelebilir.

Siz Facebook’un araç satıcıları ile potansiyel alıcıların işini kolaylaştıracağı bu yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alıcılar ve satıcılar için Facebook ileride önemli bir yer haline gelebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.