Facebook, Arakanlı Müslümanlara Saldıran Grupların Hesaplarını Engelledi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, Myanmar’da toplumsal şiddet yaydığını belirlediği 4 grubu, tehlikeli silahlı gruplar kategorisine alarak, onlara bağlı bütün hesapları engellediğini duyurdu.

Konuyla ilgili Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl boyunca, Myanmar'da Facebook üzerindeki şiddet aktörleri ve kötü içeriklere karşı sürekli olarak eyleme geçtik. Myanmar'da yaşanan etnik şiddet korkunç ve hizmetlerimizin nefreti yaymak, şiddeti kışkırtmak ya da tansiyonu yükseltmek için kullanılmasını istemiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Facebook ülkedeki Müslümanlara yapılan saldırıları körükledikleri gerekçesiyle grupları engellediğinin altını çizerken, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bugün daha fazla adım atarak, Myanmar'daki 4 grubu 'daha zararlı örgütler' olarak nitelendiriyoruz. Bu gruplar, Arakan Kurtuluş Ordusu, Myanmar Ulusal Demokratik Birlik Ordusu, Kaçin Bağımsızlık Ordusu ve Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu. Bu silahlı gruplar şu anda Facebook'ta yasaklandı ve tüm ilgili övgü, destek ve temsiller platformdan kaldırılacak." denildi.

Facebook daha önce Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırılara karşı gerekli önlemleri almamakla suçlanmıştı. Facebook, aralık ayında Myanmar'da 425 sayfanın, 17 grubun, 135 hesabın, ayrıca 15 Instagram hesabının kaldırıldığını açıklamıştı. Facebook söz konusu hesapların Myanmar ordusuyla bağlantılı olduğunu duyurmuştu. "Business for Social Responsibility (BSR)" adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı, "İnsan Hakları Etki Değerlendirmesi: Myanmar'da Facebook" başlıklı bağımsız raporda, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının Myanmar'da insan hakları ihlallerinin yaygınlaşmasına "uygun ortam" sağladığı belirtilmişti.