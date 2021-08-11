Facebook Aşı Karşıtı Kampanya Paylaşan Düzinelerce Hesabı Yasakladı

Facebook, aşı karşıtı kampanya oluşturarak koronavirüse karşı geliştiren aşılar hakkında yanlış bilgileri yaymak isteyen sayısız hesabı yasakladı.

Sosyal medya şirketi, konu hakkında yaptığı açıklamada faaliyetlerini Rusya'dan yürüten İngiltere merkezli AdNow'un bir yan kuruluşu olan Fazze ile bağlantısı olan hesapları politikasını ihlal ettiği için yasakladığını söyledi. Facebook, aşı karşıtı kampanyaların öncelikli olarak Hindistan, Latin Amerika ve bunlara oranla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha küçük kitleleri hedeflemek için kullanıldığını belirtti.

Şirketin araştırmacıları, sosyal medya platformlarında yanlış bilginin kolaylıkla yayılmasını sağlamak için Reddit, Medium ve Change.org gibi platformlar aracılığı ile sahte bilgiler içeren makaleler ve dilekçeler oluşturduğunu, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında sahte hesaplar kullandığını ifade etti.

Facebook, kampanya ile ilgili en büyük tehdidin yanlış bilgileri belirli bir ücret karşılığında kendi kitlesine duyuran sosyal medya fenomenlerinin olduğuna vurgu yaptı. Şirketin sosyal medya platformlarında belirli takipçi kitlesine ulaşmış kişiler, Facebook'un paylaştığı bilgilere göre belirli bir ücret karşılığında yanıltıcı bilgilere yönlendiren kampanyayı kitlesi ile paylaştı ve bu kampanya, sınırlı da olsa kullanıcılar arasında ilgi gördü.

Aşı Karşıtı Kampanya Facebook'ta Nasıl Yaygınlaştı?

Sosyal medya şirketi, Rusya ile bağlantılı olan kampanyanın 2020 yılında daha çok Hindistan ağırlıklı olduğu düşünülen ve bununla birlikte Bangladeş ve Pakistan'dan da oluşturulan birçok sahte hesabın oluşturulması ile başladığı bilgisini paylaştı.

Bu hesaplar gün geçtikçe büyük bir veri tabanının oluşturulmasını sağladı. Oluşturulan ağ ile faaliyetlere Kasım-Aralık 2020'de sosyal medya platformlarında AstraZeneca aşısının insanları şempanzelere dönüştüreceğini iddia eden ve büyük bir çoğunlukla 1968 yapımı Maymunlar Gezegeni filminden alınmış sahneler kullanılarak başlandığı öne sürüldü.

Şirket, söz konusu kampanyanın yanı sıra Instagram'daki birçok sosyal medya fenomenin kampanya kapsamında kullanılan hashtaglerin kullanıldığını ve change.org ile oluşturulan dilekçelerin paylaşıldığını söyledi. Facebook, bunun kampanyayı oluşturanların influencer'larla yaptığı iş birliğinin bir parçası olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Adnow ve Fazze ile iletişime geçmek istediğini belirten Reuters, iki taraftan da yanıt alamadığını ifade etti.

Araştırmacıların paylaştığı bilgilere göre sosyal medyada gerçek kişileri sahte bilgilerle hedef alan kampanyalarda da önemli bir artış meydana geldi.

Facebook, Fazze ile bağlantılı olduğu iddia edilen 65 Facebook hesabını ve 243 Instagram hesabını kapattığını duyurdu. Şirket ayrıca kampanyanın önünü kesmek için çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.