Facebook'ta Aşı Karşıtı Reklamlar Yasaklanıyor

Facebook, yaptığı bir açıklamada, yeni tip koronavirüs için kusursuz bir COVID-19 aşısına uzun bir zaman daha sahip olunamayacağını belirterek insanların sağlıklı ve güvende kalmak için atabileceği önemli bir adımın olduğunu söyledi. Bu adımların içerisinde mevsimsel grip aşısı yaptırmanın da yer aldığını dile getiren Facebook, aşı karşıtı reklamlar ile ilgili uygulanmaya başlanacak önemli yaptırımlarını duyurdu. İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar!

Facebook'ta Artık Aşı Karşıtı Reklamlar Olmayacak

Yeni tip koronavirüs kapsamında geliştirilen aşılara yönelik verilen reklamlarla ilgili yoğun şikayetler alan Facebook, insanları içinde bulunduğumuz zorlu dönemde yanlış yönlendiren reklamların sonunu getirmek için reklam politikasını yeniden ele aldı. Facebook, salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook'un kullanıcılarını ilgilendiren aşı karşıtı reklamlar hakkında çok önemli bilgiler paylaştı.

Facebook, uygulamaya başlayacağı yeni politikası ile birlikte devam eden aşı çalışmalarını desteklemek istiyor ve buna yönelik atacağı adımların içerisinde sosyal medya platformunda asla aşı karşıtı reklamlar bulundurmamak gibi yeni adımlar yer alıyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarına sahip olan şirket, konu ile ilgili olarak alınacak en önemli önlemini yaptığı açıklama ile duyurmuş oldu.

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısının maruz kaldığı soruna değinmekle kalmayarak konu ile ilgili faaliyetlerini başlatan Facebook, sosyal medya kullanıcılarına, reklamverenlere ve ilerleyen günlerde reklam verecek olan kişilere yönelik yaptığı açıklamada, "Bugün insanları aşı olmalarını engelleyen reklamları yasaklayacak yeni bir politikayı uygulamaya başlıyoruz. Bu tür reklamları platformumuzda istemiyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Amacımız, aşıların güvenliği ve etkinliği ile ilgili doğru mesajların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olurken aynı zamanda insanların sağlığına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları da yasaklamaktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) gibi önde gelen küresel sağlık kuruluşları tarafından duyurulan sahte aşı çalışmalarını içeren reklamlara zaten izin vermiyorduk. Şimdi ise birini aşı olmaktan caydıran reklamları engelleyeceğiz. Yeni politika önümüzdeki birkaç gün içinde uygulanmaya başlanacak."