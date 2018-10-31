Facebook, Aşırı Sağ Grubunu ve Liderini Banladı!

Aşırı sağ grup Proud Boys ve kurucusu Gavin McInnes’ın Facebook ve Instagram hesapları topluluk kurallarını ihlal ettiği için kapatıldı.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı bir grup olan Proud Boys, çok uzun bir zamandır mevcut üyelerini örgütlemek ve yeni üyeler çekmek için Facebook’u araç olarak kullanıyordu.

Sosyal medya platformunda çok sayıda grup ve sayfası bulunan Proud Boys, yabancı karşıtlığı ve nefret söylemi içeren birçok paylaşımına rağmen Facebook’taki varlığını sürdürüyordu.

Gelen tepkilerin ardından harekete geçen şirket, Proud Boys ve lideri Gavin McInnes’ın hem Facebook hem de Instagram hesaplarını kapattı. McInnes ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın en sıkı destekçilerinden bir tanesi olarak da biliniyor.

Bu ayın başlarında Proud Boys grubunun beş üyesi, Manhattan sokaklarında anti-faşist protestocular ile şiddetli bir kavgaya girmişti. New York Polis Departmanı, olayın ardından beş Proud Boys üyesini tutuklamıştı.

Bir Facebook sözcüsü Mashable ’a yaptığı açıklamada, “Ekibimiz organize nefret ve nefret söylemlerini incelemeye devam ediyor. Bu organizasyonları ve bireyleri platformlarımızdan yasaklıyoruz. Politikalarımızı ihlal eden içeriği, Sayfaları ve kişileri gözden geçirmeye, nefret söylemine karşı eyleme geçmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Facebook’un yasak kararı, bir başka sosyal medya platformu Twitter’ın ağustos ayında Proud Boys'un lideri McInnes’in hesabını silmesinin ardından geldi.

Proud Boys, 2016 yılında VICE dergisinin kurucu ortağı McInnes tarafından kurulmuştu. 2016 başkanlık seçimlerinde Trump’ın kampanyasında aktif rol oynayan Proud Boys, birçok otorite tarafından bir nefret grubu olarak görülüyor.