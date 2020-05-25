Facebook Avatar Kullanıma Açıldı, Hemen Oluşturun

Bir süre önce duyurulan Apple Memoji benzeri Facebook Avatar artık kullanıma hazır. Sosyal ağa çeşitli yüzler, saç stilleri ve kıyafetlerle özelleştirebileceğiniz, kendinize benzetebileceğiniz çizgi film karakterini yapmanıza izin verir. Daha sonra avatarı Facebook yorumlarında, Hikayelerde ve hatta Messenger'da bile kullanabilirsiniz.

Stil olarak Bitmoji ve Apple'ın Memoji avatarlarına benzeyen Facebook Avatar Snapchat, Twitter, Gmail ve Instagram gibi uygulamalarda çıkartma olarak kullanabilirsiniz. Facebook'ta kendi avatarınızı oluşturmaya hazır mısınız? Telefonunuzda kendi Facebook avatarınızı nasıl oluşturacağınız aşağıda açıkladık.

Telefonunuzdaki Facebook uygulamasında ayarlar kısmına gelin.

Avatarlar'ı seçin, i leri'ye ve ardından başlayın'a dokunun.

Tercih ettiğiniz cilt tonunu seçin (27 seçenek vardır). Daha sonra avatarınız için bir saç modeli seçmeniz istenecektir. Çeşitli stiller için kısa, orta veya uzunu seçebilirsiniz.

Ardından, yüz şekl ini, ten rengini ve yüz çizgilerini seçeceğiniz avatarınızın Yüz simgesine geçersiniz.

Yüzü özelleştirdikten sonra Göz simgesine dokunun. Bir göz şekli, renk ve kirpik uzunluğu seçin.

Göz, saç rengi, vücut şekli gibi çeşitli özellikleriyle oynayabileceğiniz Facebook Avatar'ı kaydettikten sonra Facebook hesabınızla ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede yorumlarda kullanabilir veya uygulama dışına çıkartarak diğer sosyal medya platformlarına da taşıyabilirsiniz.