Facebook Beğeni Butonu Kalkıyor

Facebook beğeni butonu kalkacak mı? Facebook'un beğeni butonu hakkında değişiklik yapacağı bilgisi geldi. Facebook sayfalarında beğeni butonu kaldırılacak.

Facebook Sayfalarında Beğeni Butonu Olmayacak

Facebook kısa süre önce, içerik oluşturucuların topluluklarını oluşturmalarını ve iş hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için yeniden tasarlanan Facebook Sayfalarını duyurdu. Facebook Sayfası deneyiminde önemli bir değişiklik yapılacak. Beğen düğmesi kaldırılmış olacak.

Facebook tarafından yapılan açıklamada " Kullanıcıların favori Sayfalarıyla bağlantı kurma şeklini basitleştirmek için Beğenileri kaldırıyor ve Takipçilere odaklanıyoruz. Beğenilerden farklı olarak, bir Sayfanın Takipçileri, Sayfalardan güncellemeler alabilen kişileri temsil eder ve bu da halka açık rakamlara hayran kitlelerinin daha güçlü bir gösterimini sağlamaya yardımcı olur. " denildi.

Beğen butonu yeni sayfa düzeni ile birlikte ortadan kalkacak. Yeni sayfa düzeni ile birlikte şu özellikler de gelecek:

Daha basit ve daha sezgisel olan yeniden tasarlanmış düzen

Sohbetleri keşfetmek ve bunlara katılmak, trendleri takip etmek, meslektaşlarla etkileşim kurmak ve hayranlarla etkileşim kurmak için Özel Haber Akışı

Kişisel profil ve Sayfalar arasında kolay gezinme

Güvenilir Sayfa yöneticilerine tam kontrol veya kısmi erişim sağlayan güncellenmiş görev tabanlı yönetici kontrolleri

Spam içerik ve kimliğe bürünen hesapları tespit etmek için güvenlik ve bütünlük özellikleri

Daha zengin, etkileşimli sohbetleri desteklemek için, metin tabanlı yeni bir Soru-Cevap formatı olacak.

Facebook "News Feed'in gücünü ilk kez Pages'a taşıyoruz. Artık Sayfalar sohbetleri keşfedip bunlara katılabilir, trendleri takip edebilir, meslektaşlarıyla etkileşim kurabilir ve hayranlarla etkileşim kurabilir. Özel Haber Kaynağı, yeni bağlantılar da önerecektir. Bunlar: diğer tanınmış kişiler, Sayfalar, Gruplar ve bir Sayfanın veya halk figürünün ilgilendiği trend içerik." dedi. Özel haber kaynağı da kullanıcılara sunulmuş olacak.

Facebook, güncellemeleri önümüzdeki aylarda tüm Sayfalara sunmaya başlayacak. Önümüzdeki aylarda tüm sayfalardan beğeni butonu kaldırılmış olacak.

Sizler Facebook'un almış olduğu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

WhatsApp ve Instagram Satılacak Mı?

Geçtiğimiz haftalarda FTC tarafından Facebook'un rakiplerini satın alarak bir tekel oluşturduğu ve bu tekelin bölünmesi için dava açılmıştı. Federal Ticaret Komisyonu ve 48 eyalet başsavcısından oluşan bir koalisyon, WhatsApp ve Instagram satın almalarının tersine çevrilmesi için Facebook'a karşı kapsamlı antitröst suçlamaları sunmuştu.

Facebook, düzenlemeleri memnuniyetle karşıladığı, ancak hizmetlerini bozmanın nihayetinde ABD teknolojisinin ilerlemesine zarar verebileceğine dair bir açıklama yaptı. Şirket ayrıca hizmetlerini o kadar kapsamlı bir şekilde entegre ettiği için birçok uzman bunların çözülmesinin zor olabileceğine inanıyor. ABD hükümeti, Facebook'u Instagram ve WhatsApp mesajlaşma hizmetlerini satarak sosyal medyadaki hakimiyetini kırmaya zorlayacak.