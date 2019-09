Facebook, Beğeni Sayılarını Gizleyebilir

Instagram'ın ardından Facebook'un da beğeni sayılarını gizleyeceği ortaya çıktı. Bu haberimiz Facebook kullanıcılarını biraz da olsa üzebilir.

Jane Manchun Wong, Facebook ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden Facebook'un beğeni sayılarını gizleyeceğini söyledi.

Instagram'ın geçtiğimiz haftalarda çeşitli ülkelerde testlerine başladığı beğeni sayılarını gizleme özelliği Facebook'a da geliyor. Jane Manchun Wong'un yayınladığı ekran görüntüsünde beğeni sayılarının gizlendiği açıkça görülmekte.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg



Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0