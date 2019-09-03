Facebook, Beğeni Sayılarını Gizleyebilir

Instagram'ın ardından Facebook'un da beğeni sayılarını gizleyeceği ortaya çıktı. Bu haberimiz Facebook kullanıcılarını biraz da olsa üzebilir.

Jane Manchun Wong, Facebook ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden Facebook'un beğeni sayılarını gizleyeceğini söyledi.

Instagram'ın geçtiğimiz haftalarda çeşitli ülkelerde testlerine başladığı beğeni sayılarını gizleme özelliği Facebook'a da geliyor. Jane Manchun Wong'un yayınladığı ekran görüntüsünde beğeni sayılarının gizlendiği açıkça görülmekte.

Facebook'un beğeni sayılarını gizleme özelliği şu anda test aşamasında ve özelliğin yayına alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Kullanıcılar hatırlarsınız ki Instagram'ın beğeni sayılarını gizlemeye başlamasına büyük tepki göstermişti.

Görünüşe göre Facebook'un beğenilerin gizlenmesi tüm dünyadaki kullanıcılara açılırsa büyük tartışmalara yol açacak. Facebook yetkilileri konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Instagram beğeni sayılarını gizlemeye başlamasının ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Kullanıcılar beğeni sayısına odaklanmamalıdır. Fotoğraflara ve videolara odaklanmalıdır."

Facebook'un da Instagram'ın yaptığı açıklamaya benzer bir açıklamayı kısa süre içerisinde yapacağı konuşulmakta. Facebook'un beğeni sayılarını gizleme özelliği hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Beğeni sayılarını gizleme özelliği hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!