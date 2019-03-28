Facebook, Beyaz Milliyetçiliğini Öven Tüm İçerikleri Engelleyecek

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, önümüzdeki haftadan itibaren beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığı destekleyen içeriklerin tamamen engelleneceğini açıkladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının Facebook ve Twitter başta olmak üzere pek çok platformda paylaşılması, sosyal medya şirketlerinin benimsediği iş modelini yeniden tartışmaya açmıştı.

Her ne kadar Facebook, terör saldırısıyla ilgili 1,5 milyon videonun platformdan kaldırıldığını söylese de, Brenton Tarrant adlı aşırı sağcı saldırganın aksiyon kamerasıyla çektiği 17 dakikalık görüntünün viral olmasını engelleyememişti.

Tüm dünyayı sarsan saldırının ardından Topluluk Standartları’nı yeniden gözden geçirmek durumunda kalan sosyal medya devi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, hem beyaz milliyetçiliğini hem de yabancı düşmanlığını destekleyen tüm gönderi, fotoğraf ve diğer içeriklerin engelleneceği söyledi. Facebook, söz konusu kararın Instagram için de uygulanacağını belirtti.

Bu, daha önce sadece beyaz üstünlükçü içeriği yasaklayan; ancak ırk ayrımcılığı gibi ideolojileri savunan paylaşımlara göz yuman Facebook için çok önemli bir gelişme. Zira ABD’li şirket, daha önce beyaz ırkçıların görüşlerini paylaşmalarına tepkisiz kaldığı için kullanıcılar ve sivil toplum örgütleri tarafından sıkça eleştiriliyordu.

Önümüzdeki haftadan itibaren ABD’de beyaz milliyetçi veya ayrılıkçı içerikler paylaşmaya veya aramaya çalışan Facebook kullanıcıları, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Life After Hate’in web sitesine yönlendirilecek. 2011 yılında kurulan organizasyon, nefret gruplarından ayrılmak isteyen kişilere eğitim ve destek sağlıyor.

Bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın görevinden ayrılmasından kısa bir süre önce, Chicago merkezli kuruluşa 400.000 dolarlık federal bir hibe verilmiş; ancak daha sonra bu hibe Donald Trump yönetimi tarafından iptal edilmişti.

"Memnuniyetle Karşıladık"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Facebook’un platformlarında beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığını yansıtan içerikleri yasaklama kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

“Muhtelemen bu çizgideki ideolojik görüşler her zaman topluluk kurallarına uymalı; ancak yine de Christchurch'teki saldırı sonrasında alınan bu karar mutluluk verici” diyen Ardern, tüm internet şirketlerini aşırıcılıkla güçlü bir şekilde mücadele etmeye çağırdı.