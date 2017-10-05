Facebook, Birleşik Krallık'a 5 Milyon Vergi Ödedi

Sosyal medya devi Facebook, Birleşik Krallık'a 2016 yılı içerisinde toplamda 5.1 milyon sterlin vergi ödedi. Vergi miktarının bu denli yüksek olmasının sebebi ise Facebook’un Birleşik Krallık üzerinden kazandığı reklam parası olduğu ifade edildi.

Her geçen gün şirketini daha da büyüten Facebook, Birleşik Krallık’a 2015 yılında 4,2 milyon sterlin ödemişti. Geçtiğimiz yıl ise bu sayıyı 5.1 milyona çıkaran Birleşik Krallık, Facebook’tan sadece hakkını aldığını belirtti. Ayrıca geçtiğimiz yıl itibarıyla reklam politikasında oynamalar yapan Facebook, reklam gelirlerini İrlanda üzerinden değil de Birleşik Krallık operasyonlarından göstermeye başladı. Bu sebepten dolayı da Facebook’un reklam kazancı bir hayli artış gösterdi.

İrlanda’dan Birleşik Krallık’a alınan operasyon çerçevesinde gelirlerini 52 milyondan 58 milyona çıkaran sosyal medya devi, Birleşik Krallık’ın bir hayli arttırdığı vergi miktarı konusunda açıklama yapmadı.

Ayrıca Facebook şirketi, 2014 yılında Birleşik Krallık’a sadece 4 bin 327 sterlin vergi ödemişti. Bu rakamın bir hayli düşük olduğunu fark eden İngiltere devleti, daha adil bir vergilendirme sistemi olması için konuya dahil olmuştu. Bu konuda hızlı hareket eden İngiltere'nin son iki yıl içerisinde vergi miktarını 4.7 milyon sterlin kadar arttırdığını görebiliyoruz.